Hill: Болтон признал, что участвовал в планировании госпереворотов в других странах

Экс-советник Трампа по национальной безопасности заявил, что помогал планировать государственные перевороты в других странах, пишет The Hill. В частности, как отмечает издание, он признал свою причастность к неудачной попытке госпереворота в Венесуэле.

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире CNN заявил, что помогал планировать перевороты в других странах, пишет The Hill.



При этом он отметил, что действия бывшего президента Трампа, приведшие к штурму Капитолия 6 января 2021 года, не являются попыткой государственного переворота. По его словам, подобные действия требует хитрого и тщательного планирования.



«Дональд Трамп действует не так, — сказал Болтон. — Он перескакивает с одной идеи на другую: один план проваливается — появляется другой».



«Как человек, помогавший планировать государственный переворот, не здесь, а в других местах, скажу, что это требует огромной работы, а он этого не делал», — добавил экс-советник по нацбезопасности.



По его мнению, Трамп действительно «натравил» бунтовщиков на Капитолий, но не для того, чтобы свергнуть конституционный строй, а чтобы дать себе больше времени для оспаривания результатов прошедших президентских выборов.



Позже ведущий CNN Джейк Таппер попросил Болтона уточнить, что он имел в виду в своём комментарии о планировании переворотов. Бывший советник Трампа сослался на неудавшуюся попытку госпереворота в Венесуэле в 2019 году против президента Николаса Мадуро, однако при этом он добавил, что правительство США не имело к этому «большого отношения».