WSJ: Болтон призвал пересмотреть внешнюю политику США с прицелом на ось Россия — Китай

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей статье для The Wall Street Journal предупредил о начале новой эпохи после окончания холодной войны, которую характеризует ось Россия — Китай. В связи с этим Болтон призвал Вашингтон пересмотреть внешнеполитический курс. В частности, он предложил сделать НАТО глобальным, пригласив в альянс Японию, Австралию и Израиль.

Эпоха после холодной войны закончилась и ей на смену пришли новые угрозы, к борьбе с которыми должен быть готов следующий американский лидер, пишет бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей статье для The Wall Street Journal.

По словам Болтона, непродолжительный период, который начался после «поражения советской империи», стремительно исчезает перед расширяющимися нынешними и появляющимися новыми угрозами.

Автор статьи уверен, что китайский лидер Си Цзиньпин это видит. После своего визита в Москву он предупредил президента России Владимира Путина, что «прямо сейчас происходят изменения, подобных которым мы не видели в течение ста лет. И именно мы вместе движем этими изменениями». Со своей стороны, Путин провозгласил, что в мире наступает «эпоха революционных перемен» на фоне перехода отношений между Пекином и Москвой от «антанты» к «оси».

Следующий президент США, который вступит в должность в 2025 году, по словам Болтона, должен мыслить стратегически, что должно находить отражение как в заявлениях в рамках предвыборной кампании, так и в формировании будущей администрации. Учитывая китайско-российскую ось и другие государства, бросающие вызов Западу, например Иран и Северную Корею, каждый кандидат в президенты США должен серьёзно подходить к определению своей внешней политики.

В своей статье для The Wall Street Journal Болтон предлагает три важнейших элемента «любого правдоподобного курса стратегического мышления» в таких условиях.

Во-первых, Болтон рекомендует Вашингтону и его союзникам немедленно увеличить оборонные бюджеты до уровня времён 40-го президента США Рональда Рейгана по отношению к ВВП и поддерживать расходы на этом уровне в обозримом будущем. При этом бывший советник по национальной безопасности признаёт, что это потребует ещё больших сокращений федеральных бюджетов.

Во-вторых, США необходимо расширять и совершенствовать существующие альянсы коллективной обороны и создавать новые для противостояния новым угрозам. По мнению Болтона, все нынешние союзники Вашингтона соответствуют критерию «хороших союзников», но ему соответствуют и другие страны.

В частности, автор статьи призывает реализовать предложение бывшего председателя правительства Испании Хосе Марии Аснара «сделать НАТО глобальным», пригласив Японию, Австралию, Израиль и другие страны, которые стремятся к достижению целей альянса по расходам на оборону. Кроме того, он призывает активизировать усилия в рамках международной инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения, участие в которой недавно прекратила Россия.

И, наконец, Болтон настаивает на необходимости расколоть ось Россия — Китай. По мнению эксперта, делать это придётся уже после победы Украины и свержения правительства Путина, вне зависимости от отношения будущего российского лидера к западным странам.