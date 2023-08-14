Süddeutsche Zeitung: «слишком мало, слишком поздно» — на Западе знали, что Украине не хватит оружия для успешного наступления

Западу было ясно, что Киев не покажет больших успехов в наступлении без масштабных военных поставок. Тем не менее союзники Украины поставили оружие «слишком мало, слишком поздно», — сообщает Süddeutsche Zeitung. Интенсивность расходования поставленной техники и боеприпасов ещё более усугубляет эту ситуацию, так как США не справляются с необходимыми объёмами производства и уже вынуждены искать поставщиков в Корее и Японии.

В своём недавнем выступлении Владимир Зеленский поблагодарил «Германию в целом и лично Олафа» за поставку двух систем ПВО Patriot, которые играют важную роль в обороне украинской столицы. Süddeutsche Zeitung пишет, что вокруг поставок Украине сложился «впечатляющий альянс», но при этом признаёт: он оказался недостаточным для изменения ситуации на фронте в пользу Киева.

«С начала наступления Украина продвинулась примерно на 18 километров в нескольких местах на юге, однако до сих пор не было никаких серьёзных прорывов или успехов», — констатирует ситуацию немецкая газета и, ссылаясь на военных экспертов, полагает, что причина «заключается в том, что западное оружие было поставлено слишком поздно или вообще не было поставлено».

С тем, что затянувшиеся дебаты на Западе о военных поставках, возможно, стали причиной неудач украинской стороны, согласен Джек Уотлинг, сотрудник Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI). По его мнению, ещё в апреле 2022 года стало понятно, что Киеву не обойтись без западных поставок, а к июлю 2022 года уже можно было составить список необходимого, но реальные движения в этом направлении произошли лишь к началу 2023 года.

Британский эксперт также полагает, что если оружие было бы поставлено к началу 2023 года, как об этом просил украинский главнокомандующий Валерий Залужный, то у украинцев были бы лучшие шансы на успех. По его мнению, до марта 2023 года у России не было на юге Украины массивных укреплений, рвов и минных полей. «Украинское наступление ещё может быть успешным, но его цена резко возросла из-за вялости Запада», — приводит Уотлинга Süddeutsche Zeitung.

Более того, Вашингтону и западным союзникам было заранее известно, что у Киева недостаточно оружия для успешного наступления. «Эксперты Пентагона в ходе секретных исследований в феврале 2023 года пришли к выводу, что у Украины нет ни техники, ни солдат для крупномасштабного освобождения удерживаемой Россией территории», — сообщает немецкая газета. Но официальные лица США, в частности, министр обороны Ллойд Остин, продолжали «смотреть на шансы Украины очень позитивно».

После того как ситуация с нехваткой оружия у Киева стала очевидной, всё больше западных политиков выступают за увеличение поставок и их распространение на новые виды вооружения. Например, адмирал Тони Радакин, главнокомандующий британскими вооружёнными силами, выступая в парламенте, подчеркнул, что прорыв «очень эффективной оборонительной линии русских» невозможен из-за «недостатка прикрытия с воздуха». «Украинцы не получили всего того оборудования, которое хотели, и мы видим последствия этого... Украина нуждается в дополнительном оборудовании», — приводит слова Радакина Süddeutsche Zeitung, но полагает, что мало что изменится.

Немецкая газета отмечает, что украинская сторона всё чаще заявляет о недостатках поставок. Например, глава украинского Совета национальной безопасности Алексей Данилов заявил, что его страна нуждается в западных истребителях, машинах для разминирования, ракетах, БПЛА и снарядах.

Несоответствие объёмов поставок и реальных расходов техники показывает, например, ситуация с дронами и снарядами для артиллерии. По дронам глава украинского СНБ оценивает преимущество России перед Украиной как 5 к 1. При этом Германии поставила всего лишь 88 дронов Vector и объявила о намерениях поставлять беспилотник-разведчик Luna. Но Украина уже сейчас ежемесячно «теряет до 10 тысяч дронов», — сомневается в значении немецких поставок Süddeutsche Zeitung.

Ещё более сложная ситуация с «постоянной нехваткой» снарядов 122-миллиметрового, 152-миллиметрового и 155 миллиметрового калибров. Согласно Данилову, ВСУ требуется ежемесячно 90 тыс. таких снарядов, в то время как производственные мощности США позволяют производить не более 24 тыс. Это уже привело к тому, что США активно ищут производственные площадки за пределами страны, например, оплачивают производство снарядов в Болгарии и как стало недавно известно, ведут переговоры с Кореей и Японией.