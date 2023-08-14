Guardian: острая нехватка техники и людей — Украина просит Запад о помощи в разминировании территорий

На Украине наблюдается острый дефицит сапёров и оборудования для разминирования, сообщает The Guardian. Оказавшись в отчаянном положении, украинский министр обороны Алексей Резников просит Запад об усилении поддержки на этом направлении. Он требует расширить и ускорить программу обучения солдат ВСУ, а также поставить необходимую технику, но западные специалисты считают, что даже если дать Киеву 10 000 минных тралов, ему понадобиться как минимум 10 лет, чтобы очистить страну от взрывных устройств.

Украина оказалась в отчаянном положении из-за острой нехватки сапёров и оборудования для разминирования, сообщает The Guardian. Личный состав инженерных войск ВСУ практически ежедневно терпит большие потери. Масштабные минные поля на подступах к российским позициям стали серьёзным препятствием на пути контрнаступления, признаёт министр обороны Украины Алексей Резников и просит Запад усилить поддержку на этом направлении.

«Сегодня Украина — самая заминированная страна в мире. Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, на некоторых частях фронта до пяти мин на квадратный метр», заявил он. Резников призывает союзников Киева «расширить и ускорить» процесс обучения украинских солдат. Он также предложил странам, которые не поставляют Киеву летальное оружие, например, Японии предоставлять помощь как раз в виде обучения или оборудования для разминирования, в частности минных тралов и Бангалорских торпед.

В британо-американской некоммерческой организации HALO, которая специализируется на обезвреживании мин и неразорвавшихся боеприпасов, заявили, что для современной истории степень заминированности Украины «беспрецедентная». Ничего подобного со времён Второй мировой войны эксперты не видели. По их расчётам, даже если в распоряжении Украины будет 10 000 минных тралов, понадобится 10 лет, чтобы очистить страну от взрывных устройств.