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Guardian: острая нехватка техники и людей — Украина просит Запад о помощи в разминировании территорий

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На Украине наблюдается острый дефицит сапёров и оборудования для разминирования, сообщает The Guardian. Оказавшись в отчаянном положении, украинский министр обороны Алексей Резников просит Запад об усилении поддержки на этом направлении. Он требует расширить и ускорить программу обучения солдат ВСУ, а также поставить необходимую технику, но западные специалисты считают, что даже если дать Киеву 10 000 минных тралов, ему понадобиться как минимум 10 лет, чтобы очистить страну от взрывных устройств.
Guardian: острая нехватка техники и людей — Украина просит Запад о помощи в разминировании территорий
AP
Украина оказалась в отчаянном положении из-за острой нехватки сапёров и оборудования для разминирования, сообщает The Guardian. Личный состав инженерных войск ВСУ практически ежедневно терпит большие потери. Масштабные минные поля на подступах к российским позициям стали серьёзным препятствием на пути контрнаступления, признаёт министр обороны Украины Алексей Резников и просит Запад усилить поддержку на этом направлении.
 
«Сегодня Украина — самая заминированная страна в мире. Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, на некоторых частях фронта до пяти мин на квадратный метр», заявил он. Резников призывает союзников Киева «расширить и ускорить» процесс обучения украинских солдат. Он также предложил странам, которые не поставляют Киеву летальное оружие, например, Японии предоставлять помощь как раз в виде обучения или оборудования для разминирования, в частности минных тралов и Бангалорских торпед.

В британо-американской некоммерческой организации HALO, которая специализируется на обезвреживании мин и неразорвавшихся боеприпасов, заявили, что для современной истории степень заминированности Украины «беспрецедентная». Ничего подобного со времён Второй мировой войны эксперты не видели. По их расчётам, даже если в распоряжении Украины будет 10 000 минных тралов, понадобится 10 лет, чтобы очистить страну от взрывных устройств.

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источник
Guardian Великобритания Европа
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