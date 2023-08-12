Washington Post: украинские пилоты начнут обучение на F-16 только летом следующего года

Украина уже давно требует от Запада ускорить процесс обучения её лётчиков пилотированию американских истребителей F-16, пишет The Washington Post. Но из-за различных проблем и задержек ожидается, что первая группа украинских военных, численностью в шесть человек, сможет приступить к тренировкам только летом следующего года. Киев обвиняет своих союзников в «затягивании» процесса. Вашингтон же упрекает Украину в медлительности и неспособности найти подходящие военные кадры.

Киев требует от Запада как можно скорее поставить ему американские истребители F-16 и обучить украинских военных их пилотировать, пишет The Washington Post. Но из-за различных проблем и задержек ожидается, что первая группа пилотов, состоящая из шести человек, сможет приступить к тренировкам на самолётах только летом следующего года. В США отсрочку связывают со «сложностями в отстаивании новой международной инициативы», а также тем, что на фоне боевых действий Киеву трудно найти лётчиков, обладающих необходимым набором навыков.

Отобранные пилоты уже свободно общаются на английском, но им всё равно придётся пройти четырёхмесячный курс в Великобритании для того, чтобы изучить термины, связанные с истребителем, продолжает американское издание. К тому же обучение пройдёт совместно с наземным обслуживающим персоналом, который владеет языком не так хорошо. На таком подходе настояло министерство обороны Дании, поясняет издание.

Это решение привело к дополнительной шестимесячной отсрочке начала боевой подготовки, продолжает The Washington Post. Соответственно вторая группа пилотов схожей величины сможет приступить к тренировкам только к концу следующего года. Киев обвиняет своих западных партнёров в «затягивании» процесса. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный раскритиковал Вашингтон и Брюссель за то, что они ожидают от его страны успешного масштабного контрнаступления, но при этом не предоставляют современную воздушную технику.

В свою очередь США упрекают Киев в том, что он сам только недавно предоставили список отобранных для тренировок пилотов численностью в 32 человека. И только восемь из них знали английский язык на необходимом уровне. К тому же между Западом и Украиной в целом есть расхождения в оценке того, для чего предназначены поставки истребителей F-16. Киев рассчитывает, что они помогут в нынешнем контрнаступлении, но в США и Европе их расценивают скорее как в шаг в долгосрочном укреплении оборонных способностей страны.

К тому же небольшим странам Запада трудно найти инструкторов, способных обучить украинских военных пилотированию F-16. Нидерланды, к примеру, сейчас находятся в процессе перехода на более современные самолёты F-35, поэтому в стране наблюдается острая нехватка специалистов. При этом обучение пилотированию — это сложный процесс, в котором, как при освоении вождения на машине, нужно сначала научиться пользоваться «фарами и поворотниками», а потом научиться «парковаться», но всё это не подготовит лётчика к воздушному бою. Это уже заключительный этап тренировок, объясняют эксперты.