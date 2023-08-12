Washington Post: украинские пилоты начнут обучение на F-16 только летом следующего года
Киев требует от Запада как можно скорее поставить ему американские истребители F-16 и обучить украинских военных их пилотировать, пишет The Washington Post. Но из-за различных проблем и задержек ожидается, что первая группа пилотов, состоящая из шести человек, сможет приступить к тренировкам на самолётах только летом следующего года. В США отсрочку связывают со «сложностями в отстаивании новой международной инициативы», а также тем, что на фоне боевых действий Киеву трудно найти лётчиков, обладающих необходимым набором навыков.
Отобранные пилоты уже свободно общаются на английском, но им всё равно придётся пройти четырёхмесячный курс в Великобритании для того, чтобы изучить термины, связанные с истребителем, продолжает американское издание. К тому же обучение пройдёт совместно с наземным обслуживающим персоналом, который владеет языком не так хорошо. На таком подходе настояло министерство обороны Дании, поясняет издание.
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