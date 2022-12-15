Der Spiegel: «очень важный сигнал» — бундестаг одобрил закупку американских истребителей F-35

Депутаты немецкого бундестага открыли дорогу для приобретения бундесвером 35 сверхсовременных американских истребителей F-35 на сумму почти €10 млрд, сообщает Der Spiegel. Первые самолёты планируется принять на вооружение уже в 2028 году. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт назвала это решение «очень важным сигналом», свидетельствующим о том, что парламент поддерживает вооружённые силы.

Немецкий бундестаг одобрил покупку 35 сверхсовременных американских истребителей F-35 на сумму почти €10 млрд, сообщает Der Spiegel. Это один из самых больших оборонных проектов бундесвера, который играет центральную роль в процессе модернизации армии, отмечает немецкое издание.



Парламент также открыл дорогу для приобретения 118 тыс. новых автоматических винтовок HK416, призванных заменить G36. Все проекты будут профинансированы из выделенного ранее специального фонда в размере €100 млрд. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт назвала решения депутатов «очень важным сигналом», свидетельствующим о том, что бундестаг поддерживает бундесвер. Она также объявила о выделении средств на закупку раций, снегоходов и дополнительного оборудования для БМП Puma.



Покупка самолётов-невидимок F-35 вместе с вооружением и запасными комплектующими обойдётся в €9,99 млрд. Они также помогут немцам в выполнении их главного обязательства перед НАТО по совместному использованию ядерного оружия. Речь идёт о том, что в случае войны союзники американцев должны будут сбросить на противника ядерные бомбы США, находящиеся на территории Европы. До сих пор выполнение этой задачи было поручено истребителям Tornado, находящимся на вооружении бундесвера, но в ближайшие годы они будут списаны, так как устарели.



В 2026 году первые немецкие пилоты отправятся в США обучаться управлению американскими истребителями. Поставки F-35 в Германию планируется начать в 2027 году. К 2028-му некоторые из них уже будут готовы к ведению боя, заключает Der Spiegel.