Политическая месть: почему республиканцы планируют начать процедуру импичмента Джо Байдена в сентябре

Голосование по вопросу начала расследования в рамках процедуры импичмента президента США Джо Байдена может состояться уже в середине сентября, заявил глава комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер. По его словам, у республиканцев для этого достаточно голосов. По мнению экспертов, начинать процедуру импичмента Байдена за год до новых выборов президента США не слишком целесообразно. Политологи-американисты полагают, что таким образом республиканцы хотят создать для Байдена и его администрации такую же некомфортную обстановку, какую демократы создали в конце срока правления Дональда Трампа.

Нижняя палата конгресса США может проголосовать за начало расследования в рамках процедуры импичмента президента Джо Байдена уже в середине сентября, заявил в интервью порталу Newsmax глава комитета палаты по надзору Джеймс Комер.

«Думаю, что голосование в палате представителей пройдёт в сентябре. И всё зависит от (спикера. — RT) Кевина Маккарти, но я с ним несколько раз беседовал. Я бы спрогнозировал, что в середине сентября у нас будет голосование, и я бы спрогнозировал, что проголосуют за, — приводит Newsmax слова республиканца.

Напомним, что расследование в профильных комитетах палаты представителей — это первый из трёх этапов, предусмотренных процедурой импичмента в отношении президента или других официальных лиц США.

По словам Комера, расследование позволит получить больше сведений о деятельности Байдена, его семьи и окружения от различных федеральных агентств, например налоговой службы.

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«Я считаю, что мы собрали больше информации, чем можно было мечтать, и всё же нам предстоит собрать ещё много информации», — подчеркнул он.

Политик добавил, что данные об общении Байдена со своим сыном Хантером о его зарубежных деловых операциях сыграли решающую роль в настрое многих членов Республиканской партии касаемо перспектив расследования.

Коррупционное расследование

Политики-республиканцы в последние недели активно продвигают тему начала процедуры импичмента Джо Байдена. Так, спикер палаты представителей США Кевин Маккарти в интервью телеканалу Fox News 27 августа заявил, что собранные республиканцами данные позволяют ставить вопрос о выдвижении обвинения в адрес Байдена-старшего.

«Если взглянуть на всю ту информацию, которую нам на данный момент удалось собрать, в качестве следующего шага здесь естественно было бы приступить к расследованию в рамках процедуры импичмента», — сказал Маккарти.

Политик подчеркнул, что вся семья Байден «пропитана культурой коррупции», а американская общественность «заслуживает ответа».

Заседание конгресса США

AFP

© CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

При этом в администрации Байдена уже идёт подготовка к возможному началу процедуры импичмента президента. Об этом 1 сентября сообщил телеканал NBC News со ссылкой на информированный источник в Белом доме, который рассказал журналистам о создании специального штаба из 20 человек: в него вошли юристы, специалисты по законодательству и сотрудники по связям с общественностью. Их задача — организация «агрессивного ответа» на расследование, которое могут инициировать республиканцы в конгрессе.

Позднее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин — одна из самых радикальных противниц Джо Байдена в конгрессе — сообщила на своей странице в соцсети X (бывший Twitter), что большинство членов палаты представителей готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента главы Белого дома.

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Чтобы такая инициатива успешно прошла голосование в палате представителей, её должны поддержать более половины конгрессменов, напоминают эксперты. При этом после промежуточных выборов в конгресс, которые прошли в ноябре 2022 года, члены Республиканской партии имеют 222 мандата, а демократы владеют 212 голосами.

Республиканцы в конгрессе хотят запустить процедуру импичмента главы Белого дома, обвинив Джо Байдена в злоупотреблении своим положением и властью в личных интересах и интересах своей семьи. Так, согласно докладу, опубликованному 9 августа комитетом палаты представителей по надзору, семья Байдена получила более $20 млн от различных иностранных бизнесменов и компаний в его бытность вице-президентом США.

В частности, в документе говорится, что весной 2014 года Хантер Байден и его деловой партнёр Девон Арчер были введены в совет директоров крупнейшей газодобывающей компании Украины Burisma Holdings, основанной миллионером Николаем Злочевским, который до февраля 2014-го занимал пост министра экологии и природных ресурсов Украины. Отмечается, что Байден-младший и Арчер договорились об окладе в $1 млн ежегодно. Утверждается, что вскоре после первых платежей Украину посетил вице-президент Джо Байден.

Кроме того, в опубликованном комитетом документе сообщается, что весной 2014 года казахстанский предприниматель Кенес Ракишев перевёл на счёт компании сына президента США $142,3 тыс., а на следующий день Хантер Байден примерно за ту же сумму приобрёл спортивный автомобиль. Вскоре после этого Байден-младший, как утверждается в докладе, организовал визит руководителей Burisma в Казахстан для организации сделки с властями страны.

Стоит отметить, что ранее председатель комитета по надзору Джеймс Комер выступил с утверждением, что Джо Байден был вовлечён в подобные сделки своего сына Хантера и сознательно лгал о непричастности к ним. По словам Комера, президент США был «брендом», который его сын продавал по всему миру для обогащения семьи Байден.

«Создать некомфортную обстановку»

Несмотря на серьёзность обвинений, которые республиканцы намерены выдвинуть против Джо Байдена в рамках своего расследования, вряд ли им удастся добиться успешного импичмента президента-демократа, отметил в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Это долгий процесс, который обычно длится год-полтора. К тому моменту уже начнутся новые президентские выборы и, возможно, будет другой президент. С точки зрения здравого смысла это не слишком целесообразно», — считает политолог.

Сторонник Республиканской партии США

AP

© Charles Krupa

Однако республиканцы в конгрессе явно ориентированы не на результат, а на сам процесс, который создаст неудобства для Джо Байдена и его администрации, пояснил Блохин.

«Смысл здесь даже не в том, объявят они ему импичмент или не объявят. Просто республиканцы хотят создать для Байдена такую же некомфортную обстановку, как в своё время демократы создали для Трампа», — подчеркнул американист.

С политической точки зрения импичмент не нужен, чтобы отстранить Байдена от власти или помешать ему переизбираться в 2024 году, продолжил Блохин.

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«Все прекрасно понимают, что второй срок Байдена — это фантастика из-за его возраста. Разговоры об импичменте среди республиканцев идут с начала его президентства, и вот оно уже подходит к концу. Они просто хотят сравнять счёт и поквитаться с демократами, которые точно так же испортили конец президентства Трампа. Основания для импичмента есть, но, по сути, их можно найти у любого президента США», — отметил собеседник RT.

С такой оценкой ситуации согласен и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. «Сейчас делать это, когда остался всего год до новых президентских выборов, особого смысла нет», — считает эксперт.

При этом у республиканцев есть достаточно интересная доказательная база, касающаяся обвинений в отношении Хантера Байдена. Однако, даже если они смогут провести связь между сыном и отцом, вряд ли это повлияет на пребывание Джо Байдена у власти, отметил Рогулёв.

«Они довольно широко раскинули сети, у них есть информаторы из ФБР, документальные подтверждения и свидетельства нарушений закона Хантером Байденом. Но в любом случае всё это вряд ли приведёт к отстранению его отца от власти, как не привёл к этому ни один из импичментов против президентов США за последние десятилетия. Давайте вспомним: Биллу Клинтону был объявлен импичмент, но он остался у власти, Трампу дважды был объявлен импичмент. Поэтому, говоря о перспективах импичмента Байдена, стоит исходить из этих исторических примеров», — заключил политолог.