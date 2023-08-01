Конгрессмен Комер: Байден лгал о незнании и невовлечённости в бизнес-сделки сына Хантера

Председатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джеймс Комер заявил, что американский президент Джо Байден публично лгал о своём незнании и невовлечённости в бизнес-сделки своего сына Хантера.

Заявление Комера опубликовано на сайте комитета.

По словам председателя, президент США являлся «брендом», который его сын продавал по всему миру для обогащения семьи Байденов.

При этом он отметил, что, будучи вице-президентом США, Байден более 20 раз лично и по телефону участвовал в ужинах Хантера с его иностранными деловыми партнёрами.

«Джо Байден лгал американскому народу», — резюмировал Комер.

Ранее Белый дом исключил ситуацию, при которой Байдену придётся помиловать своего сына Хантера.

Также сообщалось, что спикер палаты представителей Кевин Маккарти поддержал импичмент против президента Байдена и его сына Хантера для расследования его причастности к коррупции.