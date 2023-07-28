Белый дом исключил ситуацию, при которой Байдену придётся помиловать своего сына Хантера

В Белом доме исключили вероятность сценария, при котором президент США Джо Байден будет вынужден помиловать своего сына Хантера.

«Нет, я только что сказала: «Нет», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер на вопрос о вероятности такого сценария.

В октябре 2022 года сообщалось, что в США федеральные агенты собрали достаточно доказательств для предъявления сыну американского лидера обвинений в налоговых преступлениях и даче ложных показаний в связи с приобретением оружия.

Позднее телеканал CNN передавал, что Хантер Байден в рамках сделки с американской прокуратурой признаёт себя виновным по трём обвинениям.