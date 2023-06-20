CNN: сын Байдена в рамках сделки признаёт себя виновным по трём обвинениям
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Об этом сообщил CNN.
По данным телеканала, в том числе он признаёт вину в двух налоговых преступлениях и в нарушениях при хранении оружия.
Как заявил адвокат сына президента США Кристофер Кларк, сделка с федеральными прокурорами поспособствует разрешению длительного расследования Минюста в отношении Хантера Байдена.
В октябре 2022 года сообщалось, что в США федеральные агенты собрали достаточно доказательств для предъявления сыну президента Хантеру Байдену обвинений в налоговых преступлениях и даче ложных показаний в связи с приобретением оружия.