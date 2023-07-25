Спикер палаты представителей США инициировал импичмент против Байдена

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти поддержал импичмент против президента США Джо Байдена и его сына Хантера для расследования его причастности к коррупции.

«Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать — инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию», — цитирует его РИА Новости.

По словам Маккарти, процедура расширит возможности для сбора информации.

Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором говорится, что президент США Джо Байден был замешан в коррупционной схеме с участием его сына Хантера и компании Burisma.

Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что ФБР должно немедленно обнародовать имеющиеся у него свидетельства причастности Джо Байдена к коррупции.