Спикер палаты представителей США инициировал импичмент против Байдена
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«Необходимо докопаться до истины, и единственный способ, как Конгресс может это сделать — инициировать процедуру импичмента, что даст республиканцам и демократам возможность получить всю информацию», — цитирует его РИА Новости.
По словам Маккарти, процедура расширит возможности для сбора информации.
Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором говорится, что президент США Джо Байден был замешан в коррупционной схеме с участием его сына Хантера и компании Burisma.
Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что ФБР должно немедленно обнародовать имеющиеся у него свидетельства причастности Джо Байдена к коррупции.