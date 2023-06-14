Украинский след: конгрессмен призвал ФБР опубликовать свидетельства о коррупционных связях Байдена

ФБР должно немедленно обнародовать имеющиеся у него свидетельства причастности Джо Байдена к коррупции, заявил конгрессмен-республиканец Ронни Джексон. Речь идёт о материалах, которые могут содержать доказательства вероятного получения политиком взятки от украинской компании Burisma во время его работы на посту вице-президента США. Ранее сенатор Чак Грассли сообщил, что у представителя Burisma могут быть аудиозаписи разговоров с Байденом. На этом фоне в Штатах продолжается судебное преследование Дональда Трампа по нескольким делам. Республиканцы считают, что обвинения в адрес экс-президента политически мотивированы. По мнению аналитиков, в преддверии выборов 2024 года в США между демократами и республиканцами началась гонка, кто кого быстрее посадит.

Федеральное бюро расследований должно немедленно обнародовать имеющиеся у него свидетельства причастности Джо Байдена к получению взяток от украинской компании Burisma, заявил конгрессмен-республиканец Ронни Джексон.

«Если у ФБР есть аудиозаписи разговоров между топ-менеджером Burisma и Джо Байденом, они должны быть немедленно обнародованы! Это преступление века! Байден — самый большой преступник, когда-либо занимавший Овальный кабинет», — написал он в Twitter.

О существовании подобных записей ранее сообщил сенатор-республиканец Чак Грассли.

«В отредактированной версии документа FD-1023, представленной комитету (по надзору и подотчётности. — RT) палаты представителей, содержится информация о том, что у иностранного гражданина, который якобы дал взятку Джо и Хантеру Байденам, якобы имеются аудиозаписи его разговоров с ними... Всего 17 аудиозаписей», — заявил политик.

Грассли добавил, что эти аудиозаписи, «предположительно, хранились вышеуказанным иностранным гражданином в качестве своего рода страховки на случай, если он окажется в сложной ситуации».

«В документе FD-1023 также указывается, что Джо Байден, который в то время был вице-президентом, мог быть замешан в процессе трудоустройства Хантера Байдена в Burisma», — сказал сенатор.

Конгресс США

AFP

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Напомним, форма FD-1023 — это составленный в 2020 году документ ФБР с показаниями осведомителя ведомства, имя которого не раскрывается. Из свидетельств этого источника следует, что Байден во время работы на посту вице-президента мог быть замешан в коррупционных схемах.

С содержанием документа в июне удалось ознакомиться ряду конгрессменов после отправки в ФБР соответствующего запроса.

Некоторые подробности об изложенных в FD-1023 данных стали известны и телеканалу Fox News. По его информации, в 2015—2016 годах неназванный топ-менеджер Burisma обратился к «профессионалу в области бизнеса», который и стал осведомителем ФБР, за консультацией по вопросам получения прав на добычу нефти в США и установления связей с некой американской нефтяной компанией.

Менеджер, в частности, пожаловался, что Burisma сложно выйти на рынок США в условиях, когда украинский генпрокурор Виктор Шокин ведёт против фирмы расследование. Из слов осведомителя ФБР следует, что Burisma могла заплатить по $5 млн Джо Байдену и его сыну Хантеру, который в те годы был одним из членов совета директоров компании, чтобы решить ряд проблем, в том числе с Шокиным.

Fox News называет источник ФБР надёжным. По данным телеканала, Бюро регулярно использовало его информацию с 2010 года и суммарно заплатило ему около $200 тыс.

Любопытно, что дело против Burisma на Украине в итоге было прекращено, а генпрокурора Виктора Шокина в 2016 году отправили в отставку. Причём позднее Джо Байден признался, что это было сделано под его давлением — он пригрозил Киеву лишением финансовой помощи в размере $1 млрд, если Шокин не будет уволен.

«Изобличает семейство Байден»

По мнению аналитиков, версия об участии Байдена в коррупции, которую активно продвигают республиканцы, выглядит убедительной.

«Она не просто убедительная, она разве что в суде не доказана. Зададимся следующими вопросами: почему Хантер Байден находился в совете директоров Burisma? Почему его назначение произошло после того, как Джо Байден стал вице-президентом? Почему Хантер получал там такую большую зарплату и его отец потребовал увольнения прокурора Шокина, который расследовал коррупционные дела, связанные с Burisma? Эта картина вместе с теми бумагами, которые есть на ноутбуке Хантера, уже достаточно изобличает семейство Байден в участии в незаконных схемах», — сказал в разговоре с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Аналитик добавил, что в отношении Байдена и его семьи существует и много других улик.

«Только нежелание Минюста опубликовывать эти документы и дать ход делу создаёт впечатление, что всё это слухи. В реальности же если бы на месте Байдена оказался Дональд Трамп, то он бы давно уже сидел за решёткой», — отметил Дробницкий.

Здание ФБР

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Политолог считает, что дальнейшее сокрытие документов, связанных с Burisma, может навредить не только Джо Байдену, который намерен участвовать в выборах 2024 года, но и Демпартии.

«Продолжение сокрытия документов плохо влияет на демократов. Если бы они сейчас по-быстрому Байдена кем-то заменили, то, несмотря на краткосрочную просадку в рейтингах, в перспективе на выборах 2024 года у них бы ситуация стала лучше. Но проблема в том, что в партии нет согласия — они не могут прийти к консенсусу, что делать дальше», — заявил специалист.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер полагает, что на рейтинги Байдена в гораздо большей степени влияют состояние его здоровья и неадекватное поведение на публике, нежели возможные проблемы с законом.

«Сам Байден, который падает на сцене, сильнее всего мешает себе провести избирательную кампанию. То, что он делает, как он выглядит и говорит, само по себе является большим разоблачением. Тут даже никакого скандала с Хантером не нужно», — сказал аналитик в беседе с RT.

«Кто кого быстрее посадит»

Стоит отметить, что главный конкурент Джо Байдена на предстоящих выборах Дональд Трамп тоже находится в центре скандала: 13 июня ему предъявили обвинение по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. 45-й президент США отказался признать себя виновным и покинул здание суда в Майами.

В августе 2022 года сотрудники ФБР в ходе обыска в поместье Трампа во Флориде изъяли 102 документа, 17 из которых имели гриф «совершенно секретно».

Джо Байден во время визита на Украину в 2015 году в должности вице-президента

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Трамп утверждает, что в этой ситуации никаких правонарушений с его стороны не было, и считает выдвигаемые против него обвинения политическим делом, инспирированным нынешней администрацией США. Республиканец также дал понять, что не прекратит участия в президентской гонке, независимо от того, с какими юридическими препятствиями он столкнётся.

«Я никогда не уйду», — сказал политик представителям прессы после своего выступления в штате Джорджия.

Он также выразил уверенность, что его не осудят, но уклонился от вопроса, помилует ли он самого себя, если вернётся в Белый дом.

«Я не думаю, что мне когда-нибудь придётся (амнистировать себя. — RT). Я не сделал ничего плохого», — подчеркнул Трамп.

Также по теме «Соединённые Штаты катятся в ад»: Дональд Трамп отрицает все выдвинутые против него обвинения 45-й президент США Дональд Трамп заявил, что слушание по его обвинению в американском суде «потрясло многих». По его словам, нет...

Помимо этого, против Трампа ведётся судебное разбирательство по делу о подлоге финансовых документов, который якобы был совершён компанией The Trump Organization во время предвыборной гонки 2016 года.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв считает обвинения против Трампа политически мотивированными.

«На президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон обвинили в том, что она использовала свой домашний почтовый сервер для служебной переписки, в том числе с использованием секретной информации. У Байдена также находили секретные документы. Но никаких последствий для них не было. История с Трампом тоже была бы рядовым случаем, если бы не стремление убрать его с дороги в свете предстоящих выборов», — указал аналитик в комментарии RT.

Аналогичной точки зрения придерживается и Дмитрий Дробницкий. «Это попытка при помощи правоохранительной машины избавиться от неугодного политического конкурента. Но стоит отметить, что у Трампа в этих обстоятельствах рейтинги только растут», — констатировал специалист.

Юрий Рогулёв прогнозирует, что по мере приближения выборов в США могут быть обнародованы и другие разоблачительные материалы, затрагивающие ключевых кандидатов.

В свою очередь, Дмитрий Дробницкий полагает, что демократы и республиканцы вступили сейчас в своеобразную гонку: «кто кого посадит быстрее».

«Эта гонка на самом деле началась ещё в 2017 году. Заключается она в том, кто кого быстрее посадит, кто убедительнее сможет провести расследование, чтобы довести дело до суда. Дело Трампа уже в суде. Это первое федеральное обвинение против человека, занимавшего пост президента, за всю историю США. У Байдена тоже есть похожие проблемы, но все дела против него тормозятся Минюстом. На эту ситуацию сейчас и пытаются повлиять конгрессмены-республиканцы. Получится у них или нет — покажет время», — заключил аналитик.