«Никаких доказательств»: спецпрокурор признал отсутствие у ФБР оснований для подозрений Трампа по делу о «сговоре» с РФ

ФБР необоснованно подозревало 45-го президента США Дональда Трампа в «сговоре» с Россией, говорится в докладе американского спецпрокурора. Как подчёркивается в документе, у правоохранителей и разведсообщества Соединённых Штатов не было доказательств связей Трампа с РФ, в том числе данных о контактах с российскими спецслужбами. В докладе делается вывод, что ФБР не следовало начинать расследование о «сговоре» Трампа с Россией, поскольку оно было основано на непроверенных данных. По мнению экспертов, это доказательство «нечестной игры» против 45-го президента США и ангажированности ФБР. Публикация доклада также может укрепить политические позиции Трампа и увеличить его предвыборные шансы, уверены аналитики.

Спецпрокурор США Джон Дарем заявил, что ФБР необоснованно подозревала 45-го президента США Дональда Трампа в «сговоре» с Россией. В докладе Дарема подчёркивается, что у правоохранителей и разведсообщества Соединённых Штатов не было доказательств связей Трампа с РФ, в том числе данных о контактах с российскими спецслужбами.

«На момент начала расследования (получившего кодовое наименование. — RT) Crossfire Hurricane ни американские правоохранительные органы, ни разведсообщество, судя по всему, не имели в своём распоряжении никаких реальных доказательств сговора», — говорится в докладе.

Как уточняется, у ФБР также не было информации, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами.

В документе подчёркивается, что ФБР начало расследование в отношении предвыборного штаба Трампа в 2016 году слишком поспешно, используя непроверенную и неподтверждённую информацию. При этом к обвинениям, звучавшим в отношении штаба Клинтон, бюро отнеслось с куда большим скептицизмом, сообщает Дарем.

«То, как быстро и каким образом ФБР в разгар президентской избирательной кампании инициировало и провело расследование Crossfire Hurricane, опираясь на сырые, непроанализированные и неподтверждённые данные, также стало заметным отступлением от подхода ведомства к предыдущим делам, связанным с возможными попытками иностранного вмешательства в выборы, направленными на предвыборную кампанию Клинтон», — отмечается в докладе.

Дарем также сообщил, что Министерству юстиции США и ФБР не удалось справиться с возложенным на них «важным мандатом строгой приверженности букве закона».

«Ощущается сохраняющаяся необходимость в том, чтобы ФБР и Министерство юстиции признали: недостаточно точный анализ, явная предвзятость подтверждения и чрезмерная готовность принимать за основу информацию от лиц, связанных с политическими оппонентами, привели к тому, что следователи оказались не в состоянии надлежащим образом рассмотреть альтернативные гипотезы и расследовали обвинения в сговоре или заговоре между американским избирательным штабом и иностранной державой без должной объективности или сдержанности», — говорится в документе.

Трамп прокомментировал этот доклад. По его словам, он доказывает, что американское общество было обмануто.

«Вот это да! Проведя скрупулёзное исследование, спецпрокурор Джон Дарем пришёл к выводу, что ФБР не должно было начинать расследование в отношении (якобы имевших место связей. — RT) Трампа и России! Иными словами, американский народ надули — точно так же, как его прямо сейчас надувают те, кто не хочет величия Америки», — написал он в своём Telegram.

Прокомментировали публикацию доклада и в ФБР.

Символика ФБР

Gettyimages.ru

Согласно заявлению бюро изданию The Epoch Times, действия ведомства в 2016 и 2017 годах, изученные спецпрокурором Даремом, привели к тому, что нынешнее руководство ФБР «внедрило множество корректирующих мер, которые работают уже некоторое время».

«Если бы эти реформы были проведены в 2016 году, обозначенных в докладе недочётов можно было бы избежать», — признали в бюро.

Доклад американского спецпрокурора оценили и в Кремле.

«Это не в первый раз уже, когда американцы заряжают очень сложное и масштабное расследование, которое потом приходит к выводу об отсутствии какого-либо вмешательства (в дела США. — RT) со стороны России», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами.

Как считает представитель Кремля, те, кто занимался расследованием, лишний раз «подтверждают абсурдность этих обвинений в сторону» РФ, звучавших «на самых разных уровнях всех ветвей власти США».

Песков также отметил, что Москва и раньше «самым решительным образом» отвергала обвинения в якобы имевших место связях Трампа и России.

Сговор демократов

Напомним, в ходе президентской кампании и выборов 2016 года Дональда Трампа обвиняли в связях с Россией. О якобы имевшем место вмешательстве РФ в избирательный процесс заявляли ряд руководителей американских спецслужб, представлявших тогда ещё не сменившуюся администрацию Барака Обамы.

В 2017 году комиссия Минюста США начала расследование возможных связей избирательного штаба Трампа с российскими властями, следствием руководил спецпрокурор Роберт Мюллер. Впрочем, почти двухлетнее расследование, которое завершилось в марте 2019 года, не выявило каких-либо связей окружения Трампа с Москвой.

Также по теме Предвыборное преследование: Трамп обвинил Демпартию в использовании судебной системы в политических целях Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в использовании коррумпированной судебной системы для вмешательства...

Позднее, осенью 2020 года, глава Нацразведки США Джон Рэтклифф опубликовал сведения, говорящие о том, что в 2016 году план обвинить Трампа в «сговоре с РФ» создал именно штаб Хиллари Клинтон, а бывший директор ЦРУ Джон Бреннан проинформировал об этом экс-главу Белого дома Барака Обаму.

«Хиллари Клинтон, предположительно, одобрила план одного из своих советников организовать скандал для очернения Дональда Трампа, заявляя о вмешательстве российской спецслужбы», — говорится в сделанных от руки записях Бреннана, которые, по данным источника Fox News, появились после разговора экс-директора ЦРУ с Обамой.

В другой заметке Бреннана речь идёт о необходимости использования «любых доказательств сотрудничества штаба Трампа с Россией».

Бывший директор ЦРУ подтвердил, что сделанные примечания принадлежат ему, однако утверждал также, что лишь приводил примеры добытой спецслужбами США информации относительно сведений о России.

«Подтверждает ангажированность ФБР»

Как отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, доклад спецпрокурора американского Минюста Дарема о необоснованности выдвинутых ФБР обвинений Трампу в «сговоре» с Россией — доказательство «нечестной игры» ФБР, а также демократов и администрации Обамы против 45-го президента США.

«Это была совместная антитрамповская кампания не только спецслужб, но и того состава Белого дома, а также команды Хиллари Клинтон. Если по существу, то она, по сути, вела свою предвыборную войну против Трампа с помощью поддержки Белого дома. Исходя из имеющихся на сегодняшний день данных, это уже очевидно, как и то, что администрация Обамы была фактически частью предвыборного штаба демократов. Наверняка в этом принимал участие и сам Байден. Административный ресурс имел важное значение в развязанной кампании против Трампа», — заявил Васильев в комментарии RT.

Кандидат на выборах в США 2016 года Хиллари Клинтон

AP

Он также назвал доклад американского спецпрокурора Дарема «взрывоопасным материалом», который будет иметь «далеко идущие последствия».

«Этот документ подтверждает ангажированность ФБР, антитрамповский настрой бюро и то, что 45-й президент США столкнулся со всей мощью глубинного государства. И это фактор, который может повлиять на то, как избиратели будут поддерживать Трампа на президентских выборах 2024 года. Байден многими (даже среди демократов) считается уже отыгранной политической фигурой, Трамп же энергичен и не намерен сдаваться», — констатировал Васильев.

Эксперты сходятся во мнении, что публикация доклада Дарема усилит политические позиции Трампа в преддверии президентских выборов.

«Ведь теперь уже даже на официальном уровне ясно, что Трамп говорил правду и был прав, заявляя об охоте на ведьм со стороны ФБР и политически ангажированной кампании. В ближайшее время публикация документа может дать экс-лидеру США дополнительные очки и увеличить разрыв между ним и его соперниками-однопартийцами, например губернатором Флориды Роном Десантисом», — сказал Васильев.

Аналогичной позиции придерживается и заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк. По его словам, доклад Дарема подчёркивает правоту Трампа, когда он указывал на политическую составляющую дела о «российском следе».

«Выходит, что теперь и в Минюсте США, и в ФБР признают, что Трамп говорил правду: он никакой не агент Кремля, а инициированная против него кампания — колоссальный беспредел, которого в Америке ещё не было. Публикация этого доклада играет на руку Трампу. Сейчас его шансы победить на предстоящих президентских выборах 2024 года значительно возросли. Американцев всё это время не просто водили за нос. По факту во многом проигрыш Трампа в 2020 году на выборах связан с информационной кампанией вокруг «сговора» с РФ. Трамп не смог сделать многое из-за искусственно навешенного на него ярлыка агента Кремля», — заявил аналитик в беседе с RT.

При этом Данюк спрогнозировал, что в подконтрольных демократам медиа будут попытки приуменьшить значимость доклада спецпрокурора Дарема.

«Это абсолютно очевидно и происходит уже сейчас. СМИ, лояльные Демпартии, не просто продолжают замалчивать ошибки ФБР, но и раскручивают тему охоты на ведьм против Трампа. В случае необходимости в таких медиа могут наложить полный запрет даже на упоминание документа Дарема», — считает эксперт.

Как прогнозирует Владимир Васильев, публикация доклада американского спецпрокурора также может косвенно повлиять на ход текущих дел против Трампа.

AP

«Использование американского правосудия и инструментов ФБР в политических целях против Трампа теперь уже не будет выглядеть как фантастический сценарий, поскольку теперь есть доказанный прецедент. На этом фоне попытка выдвинуть обвинения против Трампа на федеральном уровне может ни к чему не привести, поскольку это тоже своего рода политический заказ, но теперь уже текущей администрации. Но Трамп имеет сейчас больше возможностей для политической контригры», — заключил эксперт.