Конгрессмены США считают, что ЦРУ могло помочь Хантеру Байдену в скандале с его ноутбуком
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«ЦРУ — или, по крайней мере, сотрудник ЦРУ, — возможно, помогало в сборе подписей под заявлением», — говорится в докладе, который касается письма экс-сотрудников разведки в поддержку Хантера Байдена.
Комитет ссылается на письменные показания бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Кэриенса.
В декабре прошлого года журналист Мэтт Тайбби, чьё расследование репостнул в Twitter Илон Маск, раскрыл данные о чрезвычайных мерах социальной сети для того, чтобы скрыть историю о похищенном ноутбуке Хантера Байдена.