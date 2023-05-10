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Конгрессмены США считают, что ЦРУ могло помочь Хантеру Байдену в скандале с его ноутбуком

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Юридический комитет палаты представителей США заявил, что ЦРУ, вероятно, причастно к попыткам выставить «дезинформацией России» скандал с ноутбуком Хантера Байдена — сына президента Джо Байдена.
Конгрессмены США считают, что ЦРУ могло помочь Хантеру Байдену в скандале с его ноутбуком
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«ЦРУ — или, по крайней мере, сотрудник ЦРУ, — возможно, помогало в сборе подписей под заявлением», — говорится в докладе, который касается письма экс-сотрудников разведки в поддержку Хантера Байдена.

Комитет ссылается на письменные показания бывшего сотрудника ЦРУ Дэвида Кэриенса.

В декабре прошлого года журналист Мэтт Тайбби, чьё расследование репостнул в Twitter Илон Маск, раскрыл данные о чрезвычайных мерах социальной сети для того, чтобы скрыть историю о похищенном ноутбуке Хантера Байдена.

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