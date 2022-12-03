В Twitter опубликовали подробности сокрытия истории с ноутбуком Хантера Байдена

Журналист Мэтт Тайбби, чьё расследование репостнул в Twitter американский бизнесмен Илон Маск, раскрыл данные о чрезвычайных мерах соцсети для того, чтобы скрыть историю о похищенном ноутбуке сына действующего президента США Джо Байдена Хантера.

По словам журналиста, соцсеть удалила ссылки и разместила предупреждения о том, что эта информация может быть «небезопасной».

«Они даже заблокировали прямую передачу через сообщения, а такой инструмент предназначен лишь для исключительных случаев, например в отношении детской порнографии», — отметил Тайбби.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск пообещал обнародовать документы, обнажающие подавление свободы слова в США.

Впоследствии Маск опубликовал на своей странице в Twitter доказательства того, что власти США заставляли руководство соцсети заниматься цензурой.