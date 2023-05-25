Конкурент Трампа: губернатор Флориды Десантис объявил об участии в выборах президента США в 2024 году

Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о намерении баллотироваться в президенты США на выборах 2024 года. Среди приоритетов своей программы он назвал преодоление миграционного кризиса на границе с Мексикой, оздоровление экономической ситуации и борьбу с преступностью. Согласно опросам, Десантис — главный конкурент Дональда Трампа на предстоящих праймериз Республиканской партии. По словам аналитиков, губернатор Флориды, в отличие от Трампа, является системным политиком, что делает его кандидатуру более приемлемой для элит США.

Губернатор Флориды Рон Десантис официально сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США на выборах 2024 года. Соответствующее объявление размещено на сайте его избирательной кампании.

«Я баллотируюсь на пост президента США, поскольку хочу возглавить наше Великое Возвращение. Наша страна движется в неправильном направлении», — говорится в заявлении политика.

В выступлении по случаю выдвижения своей кандидатуры губернатор сосредоточился на внутренних вопросах, не коснувшись внешней политики. Среди ключевых проблем, с которым сталкиваются сегодня США, Десантис отметил миграционный кризис на границе с Мексикой.

«На нашей южной границе происходит коллапс, и наркотики наводняют нашу страну, убивая десятки тысяч наших соотечественников. Наши города опустошает рост преступности — результат слабой, идеологически мотивированной политики», — сказал он.

Напомним, Республиканская партия, к которой относится Десантис, выступает за ужесточение контроля на границе с Мексикой, через которую в страну незаконно проникают тысячи мигрантов со всей Латинской Америки. Ограничить нелегальный въезд в страну во время своего президентства пытался и Дональд Трамп, который инициировал строительство стены на границе.

Однако нынешний президент США Джо Байден после прихода к власти остановил возведение заградительных сооружений и высказывался за более либеральную политику в области миграции. При нём число неофициально перешедших южную границу страны человек за 2022-й финансовый год, по данным Службы таможенного и пограничного контроля США, превысило рекордные 2,7 млн.

Рон Десантис во время работы в палате представителей

Gettyimages.ru

© Bill Clark/CQ Roll Call

Помимо этого, в своей речи Десантис констатировал неутешительную ситуацию с преступностью в США и раскритиковал экономический курс Белого дома, в том числе его действия в области контроля над инфляцией.

«Наши федеральные власти действуют так, что среднестатистической семье становится всё сложнее сводить концы с концами, достигать и поддерживать образ жизни среднего класса», — подчеркнул республиканец.

Десантис также подверг критике Байдена за поддержку леворадикальной идеологии и политизацию деятельности армии, что привело, по его словам, к снижению притока новобранцев в войска.

«Не будет отклоняться от курса»

Пост губернатора Флориды Рон Десантис занял в январе 2019-го. В ноябре 2022 года он переизбрался на эту должность с результатом 59,4% голосов. Его противник на выборах, демократ Чарли Крист, набрал 40%.

Ранее Десантис трижды избирался в палату представителей: в 2012, 2014 и 2016 годах. Во время работы в нижней палате он состоял в комитетах по иностранным делам, вопросам судопроизводства, по надзору и госреформам.

На посту губернатора Десантис отметился принятием ряда законов, которые были с воодушевлением восприняты консервативной частью общества. В частности, он ввёл запрет на аборты после шести недель беременности, что сделало законодательство Флориды в этой области одним из самых строгих в США.

Помимо этого, политик запретил в штате смену пола для несовершеннолетних. При этом для врачей, которые нарушат данный запрет, во Флориде теперь предусмотрено наказание в виде тюремного заключения. Губернатор также упростил процедуру вынесения смертного приговора и разрешил скрытое ношение огнестрельного оружия без специального разрешения.

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Десантис известен своим скептическим отношением к политике Белого дома в отношении украинского кризиса. В интервью журналисту Такеру Карлсону в марте этого года политик заявил, что Украина не относится к сфере жизненно важных интересов США.

«Хотя у США много жизненно важных национальных интересов — охрана наших границ, решение кризиса, связанного с боеготовностью наших вооружённых сил, достижение энергетической безопасности и независимости, а также противодействие экономической, культурной и военной мощи Коммунистической партии Китая, — дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией в их число не входит», — сказал он.

По его словам, фактически неограниченное финансирование этого конфликта администрацией Байдена «столь долго, сколько потребуется», без каких-либо определённых целей или подотчётности, отвлекает от решения самых насущных проблем Соединённых Штатов.

Также губернатор Флориды призывал к прекращению огня на Украине. Однако аналитики считают, что в случае прихода к власти Десантис вряд ли радикально изменит политику США в вопросе Украины.

«Десантис не будет отклоняться от курса в отношении Украины, определённого политической элитой США. Он может разве что ужесточить порядок выделения финансовой помощи Киеву», — отметил в разговоре с RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Десантис против Трампа

Политик ранее неоднократно выражал поддержку 45-му президенту США. В частности, во время работы в палате представителей он предлагал прекратить финансирование группы спецпрокурора Роберта Мюллера, расследовавшей предполагаемые связи предвыборного штаба Трампа и РФ.

Однако в преддверии президентских выборов 2024 года Десантис и Трамп стали соперниками и ведут довольно острую заочную полемику.

Дональд Трамп

Gettyimages.ru

© Jeff J Mitchell

Согласно последним опросам, губернатор Флориды — главный конкурент экс-президента Дональда Трампа на предстоящих праймериз Республиканской партии, несмотря на существенное отставание в рейтинге. По данным Куиннипиакского университета, за Трампа сегодня готовы отдать голоса 56% республиканцев, а за губернатора Флориды — лишь 25%. На третьем месте рейтинга расположилась Никки Хейли, которой отдали предпочтение всего 3% сторонников партии.

Похожие цифры приводятся и в опросе, проведённом SSRS по заказу CNN: 53% респондентов назвали Трампа предпочтительным кандидатом в президенты от Республиканской партии, Десантиса готовы поддержать 26%.

По мнению аналитиков, если уголовное преследование не помешает Трампу участвовать в праймериз, Десантису вряд ли удастся догнать экс-президента по популярности.

«Разрыв между Десантисом и Трампом достаточно большой, так что губернатору Флориды будет крайне трудно выйти в лидеры», — отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Эксперты также исключают вариант, при котором Десантис может войти в команду Трампа в качестве кандидата в вице-президенты.

«Неудача в этом избирательном цикле станет для Десантиса разминкой перед следующими выборами, в которых Трамп уже, скорее всего, не будет участвовать. Отсутствие Трампа позволит Десантису выйти на первый план. Поэтому быть в должности «вице-» сегодня для него не очень выгодно. Трампу также невыгодно иметь в вице-президентах такого самостоятельного, известного и влиятельного политика», — считает Рогулёв.

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При этом аналитики называют Десантиса системным кандидатом, что делает его более приемлемой фигурой для американских элит, чем Трамп.

«Десантис — это умеренный консерватор. Главное его отличие от Трампа — его никто не подозревает в несистемности. Американское политическое закулисье вполне готово к его президентству», — сказал Владимир Брутер.

Схожей точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв. «Трамп по факту не является республиканцем. Он не является партийным лидером... Баллотироваться от Республиканской партии ему просто удобно, потому что иначе пришлось бы создавать собственную. На этом фоне Десантис — это партийный деятель, который избирался в палату представителей, баллотировался несколько раз на пост губернатора. Он классический республиканский кандидат», — пояснил политолог.

По словам аналитиков, после присоединения Десантиса к президентской гонке определились основные кандидаты на выборах от республиканцев.

«Думаю, что новые кандидаты могут появиться только у демократов. Выдвижение какого-то сильного губернатора может заметно изменить картину выборов. Вспомним, что никто не ожидал выдвижения Барака Обамы. У демократов левый фланг фактически пустой», — считает Владимир Брутер.

Эксперт также отметил, что в силу сложившейся в США политической ситуации, в том числе с судебным преследованием Трампа, делать какие-либо прогнозы относительно итогов выборов пока преждевременно.

«У политических элит заготовлено много вариантов, чтобы не допустить Трампа к президентству. Так что сейчас делать прогнозы по поводу Десантиса и других кандидатов на будущий год пока рано», — заключил Брутер.