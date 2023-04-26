Губернатор Флориды Десантис призвал к прекращению огня на Украине

Губернатор Флориды Рон Десантис призвал к прекращению украинского конфликта.

Он отметил, что нежелательной является ситуация как во время битвы при Вердене в годы Первой мировой войны, когда потери огромны, а положение безвыходно.

«Все заинтересованы в том, чтобы попытаться достичь момента, когда мы можем добиться прекращения огня», — сказал Десантис в интервью газете Nikkei Asia.

По его словам, страны Европы должны проявлять больше активности в украинском вопросе.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп выступил против продолжения боевых действий на Украине из-за угрозы начала глобальной войны.