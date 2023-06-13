Конгрессмен Джексон обвинил Байдена в преступлении века из-за скандала с Burisma

Конгрессмен-республиканец Ронни Джексон обвинил президента США Джо Байдена в совершении «преступления века» из-за подозрений в его связи с руководством украинской компании Burisma.

«Если ФБР располагает аудиозаписями переговоров между руководителем Burisma и Джо Байденом, они должны быть обнародованы немедленно! Это преступление века», — приводит РИА Новости сообщение Джексона в Twitter.

Он отметил, что Байден является наибольшим преступником среди всех президентов США.

В ноябре 2019 года адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью Джо Байдена. По его словам, это относится к «документам о семье Байденов, повествующим о четырёх десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения».

По словам сына американского лидера Хантера Байдена, он не занимался противоправной деятельностью на Украине, где входил в состав правления нефтегазовой компании Burisma.