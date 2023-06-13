Трамп не признал вину по делу о секретных документах
- globallookpress.com
Об этом сообщает СNN.
Отмечается, что Трамп отверг все 37 пунктов обвинений.
Ранее Минюст США предъявил ему обвинения по 38 пунктам, включая ненадлежащее хранение секретных документов, связанных с национальной безопасностью, заговор с целью препятствования правосудию, сокрытие документации или записей, а также дачу ложных показаний. Каждая из статей предполагает максимальное наказание в виде тюремного заключения от пяти до 20 лет.