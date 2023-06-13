Трамп не признал вину по делу о секретных документах

Экс-президент США Дональд Трамп отказался признать себя виновным в хранении секретных материалов и препятствовании правосудию на заседании суда в Майами.

Об этом сообщает СNN.

Отмечается, что Трамп отверг все 37 пунктов обвинений.

Ранее Минюст США предъявил ему обвинения по 38 пунктам, включая ненадлежащее хранение секретных документов, связанных с национальной безопасностью, заговор с целью препятствования правосудию, сокрытие документации или записей, а также дачу ложных показаний. Каждая из статей предполагает максимальное наказание в виде тюремного заключения от пяти до 20 лет.