«Увидимся в Майами»: Трамп подтвердил намерение явиться в суд по делу о хранении секретных документов

Экс-президент США Дональд Трамп во вторник, 13 июня, явится в суд в городе Майами после предъявления ему обвинений по 38 пунктам в рамках дела о незаконном хранении секретных документов. Это следует из его сообщения в соцсети Truth Social, в котором он пообещал «увидеться» со своими сторонниками. Ранее бывшего американского лидера обвинили в изъятии секретных документов из Белого дома после того, как он оставил свой пост. Эксперты отмечают, что судебное преследование Трампа обусловлено исключительно политическими причинами. Истинная цель этой инициативы — устранить его из предвыборной гонки 2024 года.

Бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему обвинений пообещал своим сторонникам увидеться в Майами, где ему предписано явиться в суд. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Увидимся во вторник в Майами!» — говорится в сообщении Трампа.

На днях Минюст США предъявил миллиардеру обвинения по 37 пунктам, включая ненадлежащее хранение секретных документов, связанных с национальной безопасностью, заговор с целью препятствования правосудию, сокрытие документации или записей, а также дачу ложных заявлений и показаний. Каждая из статей предполагает максимальное наказание в виде тюремного заключения от пяти до 20 лет.

Секретные материалы

Суд Южного округа штата Флорида опубликовал в своей электронной базе обвинительное заключение в отношении Дональда Трампа. Центральными являются обвинения, предъявленные по так называемому закону о шпионаже и касаются умышленного сокрытия секретных документов и важной для национальной безопасности информации.

«Покидая Белый дом, Трамп распорядился перевезти десятки коробок, многие из которых содержали секретные документы, в клуб Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, где находится его резиденция. Трамп не имел права владеть этими секретными документами или хранить их», — утверждается в заключении.

Там сообщается, что агенты Федерального бюро расследований в ходе обыска в поместье Трампа Мар-а-Лаго августе прошлого года изъяли 102 документа с пометками о секретности. Из них 27 находились в кабинете миллиардера, а ещё 75 — в кладовой. На 17 документах стоял гриф «совершенно секретно». В определённый период времени часть секретных бумаг хранилась в спальне и ванной резиденции экс-президента, указывается в обвинительном заключении.

Агенты Секретной службы США в поместье Трампа во Флориде в августе 2022 года

© AP Photo/Terry Renna

В американском Минюсте также утверждают, что Трамп как минимум дважды демонстрировал посторонним секретные документы, среди которых был план Пентагона по ответу на нападение на американских военных. Также в обвинительном заключении указывается, что после ухода с высшего государственного поста Трамп якобы признавал, что эта информация остаётся засекреченной.

Также 45-й президент США обвиняется в том, что при участии своего помощника Уолта Науты (также является обвиняемым по этому делу) он пытался скрыть часть документов, чтобы они не оказались в распоряжении действующих американских властей.

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Возглавлявший расследование специальный прокурор Джек Смит заявил, что будет добиваться начала суда над Трампом в кратчайшие сроки.

«Мой офис будет добиваться скорейшего судебного разбирательства по этому вопросу в соответствии с общественными интересами и правами обвиняемого», — заявил он.

Он призвал всех ознакомиться с обвинительным заключением, чтобы прояснить всю тяжесть предъявленных экс-президенту обвинений.

«Наши законы, защищающие информацию касательно национальной обороны, имеют решающее значение для безопасности США и должны соблюдаться», — отметил спецпрокурор.

В свою очередь, Трамп утверждает, что невиновен, а Джека Смита в одном из своих постов в Truth Social бывший глава Белого дома и вовсе назвал «умалишённым».

Действия Минюста США ожидаемо раскритиковали и в Республиканской партии, от которой Дональд Трамп собирается снова участвовать в президентской кампании в 2024 году.

Так, спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти назвал происходящее «наглым использованием власти в качестве оружия».

«Сегодня действительно мрачный день для Соединённых Штатов Америки. Невозможно даже представить, чтобы президент мог выдвинуть обвинения своему главному сопернику на предстоящих выборах», — подчеркнул политик в Twitter.

Действующий глава государства Джо Байден не стал комментировать обвинения в адрес Трампа, однако ранее он отверг утверждения о том, что он сам или его администрация побуждали Минюст к судебному преследованию его главного конкурента на предстоящих выборах.

«Я ни разу, ни единожды, не давал Министерству юстиции каких-либо рекомендаций касательно того, что следует или не следует делать в плане выдвижения или невыдвижения обвинения», — сказал Байден.

Ранее Майк Пенс, занимавший должность вице-президента в администрации Трампа, заявил, что надеется, что Минюст не предъявит бывшему лидеру обвинения по делу о секретных документах. По его мнению, это привело бы к расколу в стране и послало бы неправильный сигнал всему остальному миру. Стоит добавить, что Пенс заявил о намерении участвовать в выборах 2024-го от Республиканской партии, что делает его потенциальным соперником Трампа на партийных праймериз.

«Попытка убрать с дороги»

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв назвал действия Минюста в отношении Трампа беспрецедентными.

«Это всё, конечно, как минимум удивляет. Не секрет, что многие высокопоставленные американские чиновники, включая президентов, забирают документы с собой после окончания срока своей службы. И в дальнейшем именно они распоряжаются этими бумагами — куда их помещать, в какую библиотеку или архив. Кроме того, Трамп вряд ли сам собирал эти документы, у него была целая канцелярия. Поэтому это обвинительное заключение вызывает большие вопросы», — сказал собеседник RT.

Дональд Трамп

Gettyimages.ru

Ко всему прочему, с его точки зрения, не стоит исключать и провокацию против Трампа со стороны ФБР или Минюста.

«В любом случае, большая часть американского электората будет рассматривать это как попытку властей убрать с дороги и снять с дистанции главного политического конкурента и вмешаться таким образом в выборы», — уверен Рогулёв.

Он напомнил, что у Джо Байдена в доме также были обнаружены секретные документы, хранившиеся у него долгие годы после ухода с поста вице-президента США.

«Но в отношении Байдена, действующего главы Белого дома, никаких расследований, никаких проблем в этой связи не было», — добавил аналитик.

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Как считает сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, действия Минюста США в отношении Трампа имеют чётко политическую мотивацию и направлены на то, чтобы устранить главного конкурента Байдена перед выборами.

«Очевидно, демократы делают всё, чтобы не дать Трампу снова стать президентом. Поэтому они пытаются дискредитировать его по полной программе. Его готовы обвинить в чём угодно, чтобы он не смог дальше принимать участие в президентской гонке. Все остальные кандидаты от Республиканской партии, конечно, по харизме и по масштабу не могут сравниться с Трампом. И это прекрасно понимают демократы, поэтому они используют все доступные им рычаги давления, чтобы убрать Трампа с шахматной доски», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Он также не исключает, что Минюст может рекомендовать заключить Трампа под стражу, поскольку обвинения против него достаточно серьёзные. Если это произойдёт, то станет прецедентом в истории США, так как согласно американской политической традиции, бывшие президенты не подвергаются уголовному преследованию, отметил Блохин.

«Обычно, бывшие главы Белого дома пишут мемуары и получают гонорары. Их не судят. Поэтому трудно предсказать, что будет с Трампом. Ненависть к нему со стороны истеблишмента настолько очевидна, что исход всего этого неоднозначен», — считает политолог.

В то же время он выразил уверенность, что на популярность миллиардера среди «ядерного» электората Республиканской партии данные обвинения вряд ли повлияют.