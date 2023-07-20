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Сенатор США опубликовал данные ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена

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Американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором говорится, что президент США Джо Байден был замешан в коррупционной схеме с участием его сына Хантера и компании Burisma.
Сенатор США опубликовал данные ФБР о коррупционной схеме с возможным участием Байдена
  • AP
  • © Andrew Harnik

Как сообщает Fox News, в документах упоминается информатор, который в курсе всех схем.

Так, например, в документах говорится, что у главы Burisma Николая Злочевского есть множество текстовых сообщений, подтверждающих, что его вынуждали переводить деньги Байденам.

Также в бумагах прямо указывается, что Burisma предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы «он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем».

Информатор, как отмечается в бумагах, даже процитировал Николая Злочевского, который на вопрос, не повлияет ли коррупционное расследование, которое тогда вёл против компании генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, на планы Burisma выйти на американский рынок, ответил: «Не волнуйся. Хантер обо всем таком позаботится через своего отца».

Ранее конгрессмен-республиканец Ронни Джексон заявил, что ФБР должно немедленно обнародовать имеющиеся у него свидетельства причастности Джо Байдена к коррупции.

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