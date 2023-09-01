NBC News: администрация начала готовиться к возможному запуску импичмента Байдена
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«Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов», — говорится в заявлении.
Отмечается, что эти действия необходимы для агрессивного ответа на возможное расследование своих оппонентов в рамках импичмента Байдена.
Источники утверждают, что демократы намерены представить расследование республиканцев как «бездоказательный трюк, призванный создать хаос».
Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала к скорейшему инициированию конгрессом расследования по делу об импичменте Байдену.