NBC News: администрация начала готовиться к возможному запуску импичмента Байдена

Администрация американского лидера Джо Байдена начала подготовку к возможному запуску процесса импичмента президента США со стороны Республиканской партии. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что эти действия необходимы для агрессивного ответа на возможное расследование своих оппонентов в рамках импичмента Байдена.

Источники утверждают, что демократы намерены представить расследование республиканцев как «бездоказательный трюк, призванный создать хаос».

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала к скорейшему инициированию конгрессом расследования по делу об импичменте Байдену.