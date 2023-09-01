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NBC News: администрация начала готовиться к возможному запуску импичмента Байдена

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Администрация американского лидера Джо Байдена начала подготовку к возможному запуску процесса импичмента президента США со стороны Республиканской партии. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.
NBC News: администрация начала готовиться к возможному запуску импичмента Байдена
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

«Белый дом создал военную комнату из двух десятков юристов, советников по законодательству и нанятых коммуникаторов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что эти действия необходимы для агрессивного ответа на возможное расследование своих оппонентов в рамках импичмента Байдена.

Источники утверждают, что демократы намерены представить расследование республиканцев как «бездоказательный трюк, призванный создать хаос».

Ранее член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин призвала к скорейшему инициированию конгрессом расследования по делу об импичменте Байдену.

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