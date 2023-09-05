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Конгрессвумен Грин: палата представителей поддержит запуск импичмента Байдену

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Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что большинство членов палаты представителей США готовы поддержать инициативу по запуску расследования в рамках процедуры импичмента американского президента Джо Байдена.

Об этом она написала в социальной сети X.

«Теперь я уверена, что мы имеем достаточно голосов в палате, когда вернёмся в сентябре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для прохождения инициативы в палате необходимо, чтобы её поддержало больше половины конгрессменов.

Ранее администрация Байдена начала подготовку к возможному запуску процесса импичмента президента США со стороны Республиканской партии.

Ранее в Hill отмечали, что ряд республиканцев конгресса США выступают за начало импичмента Байдена.

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