Конгрессвумен Грин: палата представителей поддержит запуск импичмента Байдену
Об этом она написала в социальной сети X.
«Теперь я уверена, что мы имеем достаточно голосов в палате, когда вернёмся в сентябре», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для прохождения инициативы в палате необходимо, чтобы её поддержало больше половины конгрессменов.
Ранее администрация Байдена начала подготовку к возможному запуску процесса импичмента президента США со стороны Республиканской партии.
Ранее в Hill отмечали, что ряд республиканцев конгресса США выступают за начало импичмента Байдена.