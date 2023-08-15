Политика давления: Дональду Трампу предъявили обвинения в попытке изменить итоги выборов 2020 года

Большое жюри присяжных штата Джорджия выдвинуло обвинения против экс-президента США Дональда Трампа о попытке незаконно изменить результаты президентских выборов в 2020 году. Кроме миллиардера по делу проходят ещё 18 обвиняемых, в том числе экс-глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и адвокат и соратник 45-го президента США Руди Джулиани. Прокуроры выдвинули обвинения против них в рамках закона о борьбе с организованной преступностью. Политологи отмечают, что судебное преследование Трампа явно политически мотивировано, а Джо Байден использует административный ресурс, чтобы убрать главного конкурента на выборах 2024 года.

Большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло против Дональда Трампа уголовные обвинения в рамках дела о попытках добиться пересмотра результатов выборов президента США 2020 года, на которых он проиграл демократу Джо Байдену. Обвинительный акт был опубликован в базе данных суда округа Фултон.

«Трамп и остальные ответчики, обвиняемые в рамках этого акта, отказались принять поражение Трампа и сознательно и намеренно присоединились к заговору с целью незаконно изменить исход выборов в пользу Трампа», — говорится в документе.

В частности, утверждается, что 45-й президент США пытался оказать давление на секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера, чтобы тот «нашёл» достаточное количество голосов, отданных в поддержку Трампа, для подтверждения его победы в штате. При этом чиновник и его юридический советник Райан Джермани настаивали на том, что результаты выборов в штате соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорил Трамп, не было зафиксировано.

Трампу были предъявлены обвинения по 13 пунктам. Всего же обвинения были выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту.

Кроме экс-президента в обвинительном акте Большого жюри упоминаются бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, адвокат и давний соратник миллиардера Руди Джулиани, политик Дэвид Шафер, до июня 2023-го занимавший пост председателя Республиканской партии в штате Джорджия, а также другие адвокаты, сотрудники избирательного штаба Трампа и прочие лица.

Стоит отметить, что один из вменяемых Трампу и его соратникам пунктов обвинений заключается в нарушении так называемого закона RICO — «Закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях», используемого прежде всего для борьбы с организованными преступными группами.

По версии прокуратуры, 45-й президент США вместе с остальными фигурантами дела в составе такой преступной группы предпринимал усилия по отмене итогов выборов президента 2020 года, действуя в штатах Джорджия, Аризона, Мичиган, Нью-Мексико, Висконсин и округе Колумбия.

Обвинения, вынесенные коллегией Большого жюри в соответствии с законом RICO, предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Кроме того, в заключении коллегии содержатся обвинения в сговоре с целью совершения подлога, а также в попытках влияния на должностных лиц.

Байден: «Я честен»

Защита Трампа выдвинутые против миллиардера новые обвинения назвала абсурдными.

«События сегодняшнего дня были шокирующими и абсурдными, начиная от утечки предполагаемого и преждевременного обвинительного акта до того, как были получены свидетельские показания или прошло заседание присяжных Большого жюри, заканчивая тем, что окружной прокурор не могла дать каких-либо объяснений», — приводит The Guardian слова адвокатов республиканца.

Дональд Трамп покидает суд в Майами

AP

© Chris O'Meara

Издание отмечает, что новые обвинения представляют серьёзную опасность для Трампа, так как выдвинуты на уровне штата Джорджия. Это означает, что даже в случае потенциальной победы на выборах президента США в 2024 году он не сможет избежать обвинительного приговора через процедуру помилования самого себя.

Это уже четвёртый пакет уголовных обвинений, выдвинутых Минюстом США против Дональда Трампа за последнее время. Миллиардера также обвиняют в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, в сговоре в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, а также в ненадлежащем обращении с секретными документами.

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Трамп неоднократно называл открытые в его отношении дела и выносимые обвинения политически мотивированными и призванными исключить его из борьбы за пост главы государства в следующем году.

При этом в Белом доме отрицают какую-либо политическую подоплёку судебного преследования Дональда Трампа со стороны Минюста США. Так, ранее об этом заявил Джо Байден.

«Вы можете заметить, что я ни разу, ни единожды не рекомендовал Министерству юстиции, что они должны или не должны делать по вопросу о том, следует им предъявлять какое-то обвинение или нет. Я честен», — утверждал Байден.

Однако, комментируя решение коллегии Большого жюри, Дональд Трамп снова заявил о политическом характере действий американской юстиции.

«Этот политически мотивированный обвинительный акт, который можно было бы предъявить ещё три года назад, был специально подготовлен таким образом, чтобы выдвинуть его аккурат посреди моей политической кампании, когда я опережаю (значительно) других кандидатов-республиканцев и основательно превосхожу Джо Байдена по результатам почти всех опросов», — сообщил он в интервью порталу Fox News Digital.

Миллиардер добавил, что прокурору округа Фултон «следует сосредоточиться на тех людях, которые сфальсифицировали результаты президентских выборов 2020 года, а не на тех, кто требовал ответов касательно произошедшего».

Высказалась по поводу новых обвинений и главная соперница Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года — бывшая госсекретарь и первая леди США Хиллари Клинтон.

«Я расстроена, что у нас есть бывший президент, которому были предъявлены обвинения по стольким преступлениям. Это поднимает вопрос о том, выживет ли наша демократия или нет... Это ужасный момент для нашей страны, бывшего президента обвиняют в таких серьёзных преступлениях», — приводит её слова ТАСС.

Она добавила, что в этой ситуации её радует то, что система правосудия в США работает.

Административный ресурс

Администрация Байдена, влияющая на Минюст США, пытается добиться снятия Дональда Трампа с участия в выборах 2024 года, заявил в беседе с RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Трампа рассматривают как главного соперника демократов на предстоящих выборах и ему пытаются закрыть возможность снова попасть в Белый дом. На сегодня в Республиканской партии нет более популярного кандидата, чем Трамп. Поэтому его пытаются обвинить во всех смертных грехах, для того чтобы он снова не бросил вызов истеблишменту», — пояснил эксперт.

Трамп раздаёт фирменные кепки с автографом на встрече со своими сторонниками

AP

© Seth Wenig

В то же время Минюст США всячески спускает на тормозах расследования в отношении семьи и окружения Джо Байдена, отмечает Блохин.

«Все прокуроры заняты Трампом, но не очень активно разбираются с делами в отношении Байдена, его сына Хантера, а также их причастности к коррупции на Украине. Конечно, всё это политически мотивировано, иначе быть не может. Белый дом использует свой административный ресурс. Пока у них есть возможность влиять на Минюст, они пытаются сделать всё, чтобы закрыть для Трампа окно возможностей», — подчеркнул политолог.

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По его словам, такое в новейшей политической истории США происходит впервые.

«Сложно сказать, к чему может привести подобная тактика борьбы с политическими оппонентами. Ненависть к Трампу невероятна, сложно припомнить, чтобы подобное происходило с другими бывшими президентами США. Никакой стабильности во внутренней политике США на фоне таких процессов быть не может», — добавил собеседник RT.

Особое внимание в нынешней ситуации привлекают обвинения против Трампа и его соратников в соответствии с законом RICO о борьбе с организованной преступностью, отметил в разговоре с RT политолог-американист Малек Дудаков.

«То, что против Трампа применяют закон о рэкете и мафии, во многом довольно курьёзно. Доказать его вину в таком контексте будет сложно, но местные прокуроры, решившие так сформировать обвинительное заключение, очевидно, радикально настроены против Трампа и мотивированы довести это дело до конца», — пояснил эксперт.

Заявления Белого дома и Байдена о том, что дела в отношении Трампа не являются политическими, не заслуживают доверия, считает Дудаков.

«Преследование ключевого кандидата, каким является Трамп, во время избирательной кампании является политическим априори, это очевидно. Прокуроры в Атланте (столице штата Джорджия. — RT) демократы и работают с администрацией Байдена по одной повестке. А именно, пытаются прессовать своих оппонентов, в данном случае Трампа», — подчеркнул политолог.

Эта стратегия направлена на то, чтобы Трампу пришлось выбирать: продолжать ли свою избирательную кампанию или сконцентрироваться на борьбе с организованным судебным преследованием, добавил Малек Дудаков.

«Трампа пытаются выбить из президентской гонки 2024 года, разорив его предвыборный штаб судебными расходами. Однако пока у него нет оснований выбывать из борьбы — его рейтинги только подросли, и он уже стал очевидным фаворитом на республиканских праймериз. Но как эта ситуация будет развиваться дальше, прогнозировать сложно. На политическую стабильность в США это, конечно, повлияет негативно. Ведь если действующая власть такими методами борется со своими оппонентами, это подрывает доверие американцев к правосудию и институту выборов», — заключил эксперт.