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Трампу предъявлены обвинения по четвёртому уголовному делу

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Большое жюри в американском штате Джорджия подало новый иск против экс-президента США Дональда Трампа и группы связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года.

Об этом информирует РИА Новости.

Уточняется, что Трампа обвиняют в нарушении закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях. 

В общей сложности ответчиками по данному делу выступают 19 лиц, включая самого экс-президента.

Ранее Трамп заявил, что его шансы победить американского лидера Джо Байдена на выборах президента США близки к 100%.

Также сообщалось, что Трампа не стали ограничивать в праве публиковать бумаги по делу о штурме Капитолия.

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