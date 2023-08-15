Трампу предъявлены обвинения по четвёртому уголовному делу
Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что Трампа обвиняют в нарушении закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях.
В общей сложности ответчиками по данному делу выступают 19 лиц, включая самого экс-президента.
Ранее Трамп заявил, что его шансы победить американского лидера Джо Байдена на выборах президента США близки к 100%.
Также сообщалось, что Трампа не стали ограничивать в праве публиковать бумаги по делу о штурме Капитолия.