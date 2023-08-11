Трампа не стали ограничивать в праве публиковать бумаги по делу о штурме Капитолия
- Gettyimages.ru
Судья Таня Чуткан заявила, что прокуратура не предоставила убедительных доводов в пользу такого ограничения.
Отмечается, что ограничение на публикацию коснётся лишь тех сведений, которые содержат «чувствительную информацию».
Ранее Трамп попросил Верховный суд вмешаться в ситуацию с его уголовным преследованием.
Также сообщалось, что спецпрокурор США предложил назначить судебное заседание по штурму Капитолия в январе.
Кроме того, Трамп заявил о намерении потребовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия.