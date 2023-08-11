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Трампа не стали ограничивать в праве публиковать бумаги по делу о штурме Капитолия

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Судья в Вашингтоне отказала прокуратуре в попытке ограничить публикацию экс-президентом Дональдом Трампом документов по делу о штурме Капитолия, сообщает РИА Новости.
Трампа не стали ограничивать в праве публиковать бумаги по делу о штурме Капитолия
  • Gettyimages.ru

Судья Таня Чуткан заявила, что прокуратура не предоставила убедительных доводов в пользу такого ограничения.

Отмечается, что ограничение на публикацию коснётся лишь тех сведений, которые содержат «чувствительную информацию».

Ранее Трамп попросил Верховный суд вмешаться в ситуацию с его уголовным преследованием.

Также сообщалось, что спецпрокурор США предложил назначить судебное заседание по штурму Капитолия в январе.

Кроме того, Трамп заявил о намерении потребовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия.

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