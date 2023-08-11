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Трамп призвал отложить судебные процессы в его отношении до завершения выборов 2024 года

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Бывший президент США Дональд Трамп призвал перенести начатые в его отношении судебные разбирательства на период после выборов 2024 года.

Об этом, как сообщает ТАСС, он написал в своей социальной сети Truth Social.

«Такой процесс никогда не должен был вообще состояться, а если уж состоится, то только после выборов», — сказал экс-президент.

При этом он отметил, что спецпрокурор Джек Смит назначил начало одного из процессов на 2 января.

«Только совсем оторванный от реальности лунатик мог выбрать эту дату», — заявил Трамп.

Ранее Трамп попросил Верховный суд вмешаться в ситуацию с его уголовным преследованием.

Также сообщалось, что спецпрокурор США предложил назначить судебное заседание по штурму Капитолия в январе.

Кроме того, Трамп заявил о намерении потребовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия.

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