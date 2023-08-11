Трамп призвал отложить судебные процессы в его отношении до завершения выборов 2024 года
Об этом, как сообщает ТАСС, он написал в своей социальной сети Truth Social.
«Такой процесс никогда не должен был вообще состояться, а если уж состоится, то только после выборов», — сказал экс-президент.
При этом он отметил, что спецпрокурор Джек Смит назначил начало одного из процессов на 2 января.
«Только совсем оторванный от реальности лунатик мог выбрать эту дату», — заявил Трамп.
Ранее Трамп попросил Верховный суд вмешаться в ситуацию с его уголовным преследованием.
Также сообщалось, что спецпрокурор США предложил назначить судебное заседание по штурму Капитолия в январе.
Кроме того, Трамп заявил о намерении потребовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия.