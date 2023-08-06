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Трамп заявил о намерении потребовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия

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Экс-президент США Дональд Трамп намерен потребовать отвода судьи Федерального суда округа Колумбия Тани Чаткэн и смены места проведения суда по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года.
Трамп заявил о намерении потребовать отвода судьи по делу о штурме Капитолия
  • Gettyimages.ru

«Нет никаких шансов, что я смогу получить честный судебный процесс с тем судьёй, который был «назначен» на это смехотворное дело о свободе речи и честных выборах. Мы будем незамедлительно требовать отвода этого судьи, а также смены места проведения суда, за пределы округа Колумбия», — написал он в соцсетях.

Ранее Трамп заявил, что готов сдаться правоохранительным органам, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия.

Он не признал дополнительные обвинения.

По мнению Трампа, американский Верховный суд должен вмешаться и изучить ситуацию вокруг его уголовного преследования.

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