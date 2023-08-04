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Трамп попросил Верховный суд вмешаться в ситуацию с его уголовным преследованием

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Бывший президент США Дональд Трамп считает, что американский Верховный суд должен вмешаться и изучить ситуацию вокруг его уголовного преследования.
Трамп попросил Верховный суд вмешаться в ситуацию с его уголовным преследованием
  • AP
  • © Alex Brandon

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передаёт ТАСС.

Он подчеркнул, что денежные средства могли бы пойти на политическую рекламу и митинги, однако их потратят на борьбу с «радикальными леваками».

«Я лидирую по всем опросам, в том числе против Кривого Джо (так Трамп называет президента США Джо Байдена. — RT), но игра ведётся нечестно. Это вмешательство в выборы, и Верховный суд должен вмешаться в ситуацию», — написал Трамп.

Ранее экс-президент США заявил, что готов сдаться правоохранительным органам, если суд признает его виновным по делу о штурме Капитолия.

 

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