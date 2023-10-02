Кулеба: Украина рассчитывает на продолжение поддержки от США

Украинские власти рассчитывают на то, что США продолжат оказывать помощь Киеву, и работают с союзниками в конгрессе, чтобы она не прекращалась.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед заседанием глав МИД ЕС в Киеве.

Он ответил на вопрос, как украинское правительство отреагировало на решение конгресса, который не включил помощь ВСУ в закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней.

«У нас была очень глубокая дискуссия с обеими партиями конгресса — республиканцами и демократами. На фоне возможного шатдауна в США решение было принято в таком виде. Но мы сейчас работаем с обеими сторонами в конгрессе, чтобы гарантировать, что такое не повторится ни при каких обстоятельствах», — цитирует ТАСС Кулебу.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о намерении Евросоюза выпрашивать у США продолжение финансирования Украины.