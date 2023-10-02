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Боррель: ЕС будет просить США продолжить финансирование Украины

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о намерении Евросоюза выпрашивать у США продолжения финансирования Украины.
Боррель: ЕС будет просить США продолжить финансирование Украины
  • AP
  • © Francois Walschaerts

Об этом он сказал по прибытии на встречу министров иностранных дел ЕС в Киев.

«Мы обсуждаем с нашими американскими союзниками и друзьями, чтобы они тоже продолжали вас поддерживать», — цитирует его ТАСС.

Он также выразил уверенность, что решение по финансированию Соединёнными Штатами Украины будет пересмотрено.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом закон, предусматривающий продолжение финансирования правительства США без помощи Киеву.

7 сентября министр финансов Украины Сергей Марченко отмечал, что в настоящий момент украинский бюджет способен покрывать только военные расходы, а все остальные статьи финансируются за счёт денег партнёров Киева.

14 июля Орбан высказал мнение, что Украина полностью лишилась суверенитета, поскольку у неё нет своих денег и военной промышленности. Также он сказал, что Украина в финансовом отношении — несуществующая страна, она не может сама себя обеспечивать.

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