«Вплоть до государственной измены»: сенат США изучит решение Маска не включать Starlink в районе Крыма

Сенат США изучит отказ Илона Маска активировать по запросу украинских властей сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году, сообщил председатель комитета по вооружённым силам верхней палаты американского парламента Джек Рид. Кроме того, ещё несколько сенаторов-демократов намерены потребовать от Пентагона разъяснений по этому поводу. При этом, как указал сам Маск, его компания не обещала, что система будет работать в Крыму. Аналитики, в свою очередь, подчёркивают, что американские власти готовы поступиться принципом свободы предпринимательства в угоду собственным геополитическим интересам. Эксперты не исключают, что действия Маска в Белом доме могут расценить как госизмену.

Американский сенат изучит ситуацию с отказом главы компании SpaceX Илона Маска активировать по запросу украинских властей сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году для нанесения ударов по военным объектам РФ.

«Комитет решительно исследует этот вопрос со всех сторон», — заявил председатель комитета сената по вооружённым силам демократ Джек Рид агентству Bloomberg.

Рид добавил, что опубликованная в СМИ информация об использовании Starlink якобы выявила «серьёзные проблемы с ответственностью в области национальной безопасности и комитет (по делам вооружённых сил. — RT) занимается этим вопросом».

По словам демократа, сенатский комитет также изучит более широкие рынки спутниковых сервисов, государственные контракты и «ту чрезмерную роль, которую (в этой области. — RT) взяли на себя Маск и его компания».

«Когда дело касается национальной безопасности, последнее слово не может оставаться ни за Илоном Маском, ни за каким-либо другим частным лицом», — подчеркнул сенатор.

Кроме того, сенаторы Джинн Шейхин и Элизабет Уоррен намерены обратиться к министру обороны США Ллойду Остину с запросом о предоставлении детальной информации о Starlink и деятельности Маска на Украине.

Факты из биографии

Напомним, ещё в конце июля газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщила, что в прошлом году Илон Маск отказался предоставить ВСУ доступ к спутниковому интернету Starlink вблизи Крыма для отправки дрона с взрывчаткой, предназначенного для атаки на российские корабли в Чёрном море.

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Кроме того, по данным источников газеты, миллиардер в 2022 году также временно отключил 1,3 тыс. терминалов Starlink из-за проблем с финансированием со стороны правительства Украины.

Позднее, 7 сентября, телеканал CNN сообщил, что бизнесмен отказался включить сервисы Starlink у берегов Крыма, сорвав атаку безэкипажных катеров на российские корабли. Об этом телеканал узнал из новой биографии Маска, автором которой стал журналист Уолтер Айзексон.

По словам Айзексона, в Киеве полагали, что покрытие Starlink действует на всей территории до Крыма, однако это не соответствовало действительности. Украинские власти попросили Илона Маска включить спутниковую связь в этом регионе для атаки беспилотной подводной лодки на российский флот, но тот отказался, отметил биограф. Журналист при этом подчеркнул, что Маск не стал предоставлять ВСУ доступ к Starlink в Крыму, так как опасался эскалации и возможного ответного удара, в том числе ядерного, со стороны России.

Сам Маск 9 сентября подтвердил слова журналиста в соцсети X (ранее Twitter), владельцем которой он стал в прошлом году, и пояснил суть недоразумения между SpaceX и киевским режимом.

«Ответственность за отказ выполнить просьбу украинской стороны существенно отличается от ответственности за намеренное изменение Starlink с целью помешать Украине. Ни я, ни кто-то другой в SpaceX не давали обещаний обеспечивать покрытие над Крымом. Кроме того, наши условия предоставления услуг однозначно запрещают применять Starlink для любых военных операций, поскольку это гражданская система, так что они вновь просили о том, что однозначно запрещено», — уточнил бизнесмен.

Илон Маск

Gettyimages.ru

© Paul Hennessy / NurPhoto

Тем временем в соцсетях разгорелась дискуссия по поводу правомерности действий Маска, в ходе которой миллиардер ответил одному из пользователей: «Я хочу помогать людям, а не убивать их».

Позднее, 13 сентября, на технологической конференции All-In Summit бизнесмен сообщил, что на момент обращения Украины к его компании Starlink в Крыму был отключён, так как американским предприятиям запрещено работать на территории полуострова из-за санкций против РФ. Для запуска системы требовалось одобрение официального Вашингтона, которого на тот момент не было, указал Маск.

Из-за этой ситуации в США миллиардер подвергся жёсткой критике со стороны журналистов, политиков и экспертов, ряд которых даже расценили его действия как предательство, несмотря на то что Соединённые Штаты официально не являются стороной конфликта на Украине и не находятся в состоянии войны с Российской Федерацией.

«Акт государственной измены»

Выбранная Маском линия и его взгляды на ситуацию вокруг Украины явно расходятся с курсом официального Вашингтона и демократического истеблишмента США, нанося им имиджевый ущерб, за что миллиардера может ждать «публичная порка», полагают аналитики.

«Это банальная зависть истеблишмента к частному предприятию и его владельцу, который создал настолько масштабный проект, что он способен влиять на геополитический расклад сил не меньше, чем военная помощь от правительства США. Они не могут смириться, что у Маска могут быть свои приоритеты и интересы, которые отличаются от генеральной линии Вашингтона», — отметил в разговоре с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

С его точки зрения, если дело дойдёт до государственного или судебного преследования Маска, это будет означать, что США поступились одним из важнейших принципов своей государственности — свободой предпринимательства.

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«Фактически это посягательство на важнейшее право, которым столетиями так гордились американские предприниматели. Право развивать свой бизнес, не подвергаясь внешнему давлению со стороны государства. Но в целом эта ситуация очень характерна для нынешней эпохи, когда частный бизнес развивается настолько и охватывает своей деятельностью такие чувствительные для государства сферы, что власть начинает пытаться его сдерживать, ограничить его функционирование и вмешаться в его внутренние дела. В США такие попытки наблюдаются постоянно, несмотря на то что Вашингтон учит весь мир, как либерально должно вести себя государство в национальной экономике», — рассуждает политолог.

Как указал руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, истерия в рядах антироссийски настроенных американских демократов достигла такой степени, что любые отклонения от курса Вашингтона воспринимаются как измена.

«Возмущение демократического истеблишмента понятно: всё, что не соответствует безоговорочной поддержке Украины, воспринимается истеблишментом США как акт государственной измены. Такие настроения они пытаются подогреть в стране. Отсюда и эти призывы к парламентским расследованиям и уголовному преследованию в отношении Илона Маска», — пояснил аналитик.

Он обратил внимание на то, что американские сенаторы, говоря о расследовании в отношении Маска, проводят знак равенства между нацбезопасностью США и возможностью ВСУ наносить удары по Крыму.

«С точки зрения демократической администрации Байдена, Крым — это украинская территория, якобы незаконно оккупированная Россией, поэтому они считают, что Украина имеет право наносить удары по полуострову», — напомнил эксперт.

Владимир Батюк считает, что, если сенаторы-демократы всерьёз решат наказать Маска за самоуправство, его могут ожидать серьёзные неприятности.

«Все видят, что даже таких людей, как Трамп, подвергают преследованиям, что грозит экс-президенту длительным тюремным сроком. Илон Маск — вполне приемлемая цель для соответствующего расследования. В зависимости от того, насколько серьёзно настроены демократы и администрация Байдена, ему могут предъявить обвинения вплоть до государственной измены», — заключил политолог.