Илон Маск переговорил с послом России до решения ограничить работу Starlink

Американский бизнесмен Илон Маск переговорил с российским послом в США Анатолием Антоновым до того, как принять решение ограничить работу Starlink в районе Крыма.

«После разговора с российским послом в Соединённых Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink», — сообщает Politico со ссылкой на биографию миллиардера.

Речь шла о 100-километровой зоне в районе крымского побережья.

По данным газеты, после этого власти Украины обращались к бизнесмену с просьбой включить Starlink, настаивая на необходимости использовать сеть для своих подводных дронов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма и этим сорвал диверсию ВСУ.

Также Маск заявил, что система Starlink создавалась не для войны.