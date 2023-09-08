Узнать больше

Илон Маск переговорил с послом России до решения ограничить работу Starlink

Короткая ссылка
Американский бизнесмен Илон Маск переговорил с российским послом в США Анатолием Антоновым до того, как принять решение ограничить работу Starlink в районе Крыма.
Илон Маск переговорил с послом России до решения ограничить работу Starlink
  • Gettyimages.ru

«После разговора с российским послом в Соединённых Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink», — сообщает Politico со ссылкой на биографию миллиардера.

Речь шла о 100-километровой зоне в районе крымского побережья.

По данным газеты, после этого власти Украины обращались к бизнесмену с просьбой включить Starlink, настаивая на необходимости использовать сеть для своих подводных дронов.

Ранее сообщалось, что Илон Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма и этим сорвал диверсию ВСУ.

Также Маск заявил, что система Starlink создавалась не для войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить