CNN: Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма и этим сорвал диверсию ВСУ

Глава SpaceX Илон Маск в прошлом году поручил инженерам поставщика спутниковой связи Starlink отключить работу сервиса в районе Крыма, «сорвав диверсию Украины против российского флота», сообщает CNN со ссылкой на отрывок из книги об американском предпринимателе, которую написал Уолтер Айзексон.

«В прошлом году Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать тайное нападение Украины на российский военно-морской флот», — сообщает телеканал.

По сведениям Айзексона, когда украинские морские дроны, начинённые взрывчаткой, «приблизились к российскому флоту», они «потеряли связь и безвредно выбросились на берег».

Телеканал отмечает, что Маск оказался в «уникальном положении» на фоне украинского конфликта и «стал влиятельным посредником, которого американские чиновники не могли игнорировать».

Как заявил сам предприниматель, спутниковый интернет Starlink создавался не для военных нужд.