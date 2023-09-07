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CNN: Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма и этим сорвал диверсию ВСУ

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Глава SpaceX Илон Маск в прошлом году поручил инженерам поставщика спутниковой связи Starlink отключить работу сервиса в районе Крыма, «сорвав диверсию Украины против российского флота», сообщает CNN со ссылкой на отрывок из книги об американском предпринимателе, которую написал Уолтер Айзексон.
CNN: Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма и этим сорвал диверсию ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«В прошлом году Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать тайное нападение Украины на российский военно-морской флот», — сообщает телеканал.

По сведениям Айзексона, когда украинские морские дроны, начинённые взрывчаткой, «приблизились к российскому флоту», они «потеряли связь и безвредно выбросились на берег».

Телеканал отмечает, что Маск оказался в «уникальном положении» на фоне украинского конфликта и «стал влиятельным посредником, которого американские чиновники не могли игнорировать».

Как заявил сам предприниматель, спутниковый интернет Starlink создавался не для военных нужд.

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