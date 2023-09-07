CNN: Маск ограничил работу Starlink в районе Крыма и этим сорвал диверсию ВСУ
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«В прошлом году Илон Маск тайно приказал своим инженерам отключить сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать тайное нападение Украины на российский военно-морской флот», — сообщает телеканал.
По сведениям Айзексона, когда украинские морские дроны, начинённые взрывчаткой, «приблизились к российскому флоту», они «потеряли связь и безвредно выбросились на берег».
Телеканал отмечает, что Маск оказался в «уникальном положении» на фоне украинского конфликта и «стал влиятельным посредником, которого американские чиновники не могли игнорировать».
Как заявил сам предприниматель, спутниковый интернет Starlink создавался не для военных нужд.