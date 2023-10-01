Новые надежды: почему в бундестаге призвали скорее поставить Киеву ракеты Taurus

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что Берлин должен незамедлительно поставить Киеву ракеты Taurus. В интервью немецким СМИ она также заявила, что считает оправданными потенциальные удары ВСУ по территории России этими крылатыми ракетами. Кроме того, Штрак-Циммерман подвергла критике нерешительность канцлера ФРГ Олафа Шольца в поставке данного типа вооружений. Политологи отмечают, что подобные заявления мотивированы реваншистскими идеями и стремлением нанести военное поражение России.

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман в интервью немецким СМИ призвала немедленно поставить Украине крылатые ракеты Taurus.

«За счёт целенаправленного применения крылатых ракет украинская армия может существенно нарушить российское снабжение», — приводит её слова Der Spiegel.

Она также раскритиковала канцлера Олафа Шольца, который, как пишут СМИ, блокирует решение об отправке ракет Taurus киевскому режиму.

«Каждый из нас всё взвешивает. Но, колеблясь слишком долго, можно также продлить страдания», — сказала по этому поводу Штрак-Циммерман.

Политик также указала, что силы киевского режима якобы имеют право наносить удары по территории РФ, в том числе и по Крыму.

«Международное право также позволяет Украине атаковать военные объекты на территории российского агрессора. Совершенно независимо от того, где это оружие было произведено и кто его поставил», — приводит газета слова Штрак-Циммерман.

Навязчивые требования

На протяжении последних месяцев Киев продолжает требовать от Берлина поставок ракет Taurus, дальность действия которых достигает 500 км, что может дать киевскому режиму возможность наносить удары по целям в Крыму и других регионах РФ. Однако на данный момент решение по поставкам этих ракет официально не принято.

Ракета Taurus

Legion-Media

© MBDA Deutschand Via Abaca/Sipa USA

Настойчивость Киева в этом вопросе привела к росту напряжения в его отношениях с Берлином. Так, ранее в сентябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уверенно заявил, что Берлин всё равно это сделает, и призвал не «тратить время».

Вскоре после этого министр обороны Германии Борис Писториус эмоционально отреагировал на требование мэра Киева Виталия Кличко на конференции в Мюнстере поставить Украине ракеты Taurus.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщила, что трёхпартийное коалиционное правительство страны принципиально уже одобрило поставку Taurus.

Однако этот шаг ветирует канцлер Олаф Шольц из-за опасений, что немецкому персоналу придётся отправиться на Украину для обслуживания и эксплуатации сложного вооружения, указывает издание.

Также, по мнению Шольца, размещение на территории Украины немецкого персонала будет означать прямое участие ФРГ в конфликте.

«По словам официальных лиц, Шольц считает, что для переброски военных в зону боевых действий потребуется парламентское голосование. Он также опасается, что подобный шаг может ещё больше втянуть Германию в конфликт и, возможно, привести к прямой конфронтации с Россией», — пояснило издание.

Ранее в СМИ также появилась информация, что Шольц якобы требовал у немецких промышленников сократить дальность ракет Taurus до 300 км, что ограничит возможности киевского режима наносить удары по целям, находящимся глубоко на территории России.

Стоит отметить, что Великобритания и Франция ранее уже передали Украине крылатые ракеты со схожими характеристиками — Storm Shadow и SCALP.

При этом в западном экспертном сообществе отсутствует уверенность в том, что ещё один тип ракет, аналогичный уже поставленным, сможет в значительной степени повлиять на ход конфликта в пользу Киева.

Так, американский журнал Foreign Policy высказал подобное мнение относительно немецких Taurus в материале под заголовком «Почему не существует вооружений, которые могли бы позволить Украине переломить ход войны».

© Foreign Policy

«Продолжающийся упор на то, что эти и другие вооружения могли бы позволить переломить ход войны, вносит сумятицу в обсуждения и вредит Украине», — пишет издание.

Foreign Policy также отмечает, что «идея о существовании короткого пути к победе» порождает надежды на быстрое прекращение конфликта, «чего Украине вряд ли удастся добиться».

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В Москве уже отмечали, что поставки киевскому режиму дальнобойного оружия не заставят РФ остановить спецоперацию, но изменят её географию. В начале 2023 года об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», — сказал российский лидер в февральском послании к Федеральному собранию.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале июня заявил, что обсуждение странами Запада поставок дальнобойных ракет киевскому режиму обязывает РФ продолжать спецоперацию.

«Нам надо знать своё дело, делать своё дело и доделать своё дело до конца. У нас нет другой альтернативы», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

При этом поставки европейских ракет большой дальности ещё больше повысят напряжённость ситуации вокруг Украины, добавил Песков.

«Действительно, постоянно повышается уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые идут (на Украину. — RT). Сейчас уже мы видим начинающееся обсуждение о поставках, например из Франции, Германии, ракет с дальностью 500 и выше километров. Это совсем качественно другое вооружение. Конечно, которое уже, скажем так, приведёт к очередному витку в спирали нагнетания напряжённости», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Реваншистские идеи

Как отметил в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров, Мари-Агнес Штрак-Циммерман является представителем слоя германских и европейских политиков, которые хотят добиться военного поражения России на поле боя.

«Она уже не первый раз отмечается своей русофобией и верноподданническим отношением к Украине. Политик призывает к решению украинского вопроса «на поле боя», как это до неё делали другие западногерманские госдеятели, например та же Урсула фон дер Ляйен», — пояснил эксперт.

Бундестаг

© AP Photo/Michael Sohn

Однако реваншисты такого рода должны понимать, что военную победу силам киевского режима одержать не удастся, добавил Винокуров.

«Рано или поздно действующему киевскому режиму придёт конец, и это будет происходить, как ранее отметил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, не через переговоры, а через капитуляцию. Точно так же в своё время было и с Германией», — подчеркнул политолог.

Что касается ракет Taurus, то Запад и Киев уже многократно рекламировали множество систем вооружений, которые должны были переломить ход конфликта, однако этого до сих пор не произошло, напомнил Винокуров.

«Были комплексы Javelin, потом танки, сейчас новые надежды связаны с этими ракетами, американскими ATACMS и истребителями F-16», — подчеркнул эксперт.

Германия, как и другие страны НАТО, уже вовлечена в конфликт на Украине, однако такого рода поставки могут повлиять на сценарии ответных действий РФ, утверждает Винокуров.

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Как считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, ракеты Taurus, как и танки Leopard и Challenger, переломить ход конфликта не смогут.

«Taurus не смогут повлиять на соотношение сил ВСУ и ВС РФ. Но при этом Германия подпитывает этот конфликт, следуя указаниям из Вашингтона. Они хотят наносить удары по территории России просто потому, что это будет приносить им определённую степень удовлетворения», — пояснил специалист.

Такой шаг Берлина, безусловно, повысит степень вовлечённости Германии в конфликт, говорит аналитик.

«Подобный реваншизм со стороны политиков, которые хотят раздуть пожар конфликта, втягивает в него их государства. Если их не будут сдерживать другие политические силы в стране, то та же Германия втянется в вооружённый конфликт и повторится исторический цикл», — заключил Кошкин.