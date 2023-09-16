«Характерная черта»: почему министр обороны ФРГ резко ответил на требование поставить Киеву ракеты Taurus

Глава Минобороны Германии Борис Писториус в резкой форме отреагировал на требование мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus. Министр обороны ФРГ подчеркнул, что Берлин и так уже оказал Киеву объёмную военную помощь, и выразил недоумение, почему эти достижения в поддержке Украины никак не замечают в Киеве. Политологи напоминают, что это уже не первый подобный инцидент между Киевом и Берлином, свидетельствующий о росте противоречий между Западом и Украиной.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в резкой форме отреагировал на требование мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Перепалка между чиновниками произошла во время конференции в Мюнстере, посвящённой завершению Тридцатилетней войны.

Придерживаясь ставшей традиционной риторики киевского режима, Кличко вновь заявил о необходимости передать Украине ракеты Taurus и назвал ошибочными опасения немецких политиков, что это приведёт к эскалации конфликта с Россией, что и спровоцировало негативную реакцию министра.

«Я удивляюсь тут немного. К чему это постоянное подчёркивание этого маленького пункта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса? Почему не подчёркивается, как многое мы сделали?» — раздражённо заявил Писториус.

При этом министр обороны ФРГ признал, что Берлин был осторожен в вопросе поставок Киеву танков Leopard 2, так как ждал соответствующего решения США, однако добавил, что это не умаляет другой помощи, переданной Украине.

«Мы стали важнейшим поставщиком танков, важнейшим поставщиком боеприпасов. Мы увеличили производство боеприпасов для ЗСУ Gepard... И меня удивляет, почему всегда подчёркивают этот один маленький вопрос без указаний на то, какую невероятную поддержку мы уже предоставили?» — возмутился Писториус.

«Неверный тон»

Это уже не первый эпизод нарушения дипломатического этикета между Украиной и Германией, случившийся в контексте обсуждения поставок Киеву ракет Taurus.

Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба

© AP Photo/Efrem Lukatsky

11 сентября во время совместной пресс-конференции в Киеве глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин не может обещать поставки этих дальнобойных ракет. Однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, взяв слово, тут же в развязной манере заявил, что это всё равно произойдёт так или иначе и Берлин напрасно «тратит время».

«Но вы всё равно это сделаете. Это лишь вопрос времени. И я не понимаю, почему мы тратим время впустую», — сказал глава украинской дипломатии.

Доводы Берлина об опасности передачи этого оружия Кулеба назвал несостоятельными, добавив: «Будь у нас уже в распоряжении Taurus, мы смогли бы добиться большего».

«Мы говорим немецкому правительству, что уважительно относимся к вашим дискуссиям и процедурам, но, исходя из всего того, что мы знаем о (ракетах. — RT) Taurus, нет никаких объективных доводов против (передачи их Украине. — RT)», — заявил Кулеба.

Также по теме «Наклейка с трезубцем»: на Украине заявили о разработке собственных дальнобойных ракет с 2020 года Киев ещё в 2020 году начал разработку дальнобойного ракетного вооружения, которое может поражать цели на расстоянии до 700 км, заявил...

Тогда Борис Писториус также негативно отреагировал на слова главы МИД Украины — по его мнению, «это было неуместно». После этого глава Минобороны ФРГ тактично назвал тон Кулебы «неверным».

«Абсолютно разделяю прохладную реакцию Анналены. Я, честно говоря, считаю, что, когда речь идёт о партнёре, который после США оказывает самую большую поддержку, это было неуместно», — приводит слова Писториуса ТАСС.

Тем не менее глава Минобороны ФРГ заявил, что это не скажется отрицательно на дальнейшем сотрудничестве Берлина и Киева по вопросам поставок оружия.

Напомним, что на протяжении последних месяцев Киев продолжает настойчиво требовать от Берлина поставок ракет Taurus. Дальность действия этих ракет составляет до 500 км, что может дать киевскому режиму возможность наносить удары по целям в Крыму и другим регионам РФ. На данный момент решение по поставкам этих ракет не принято.

Кроме того, Украина добивается поставок дальнобойных ракет ATACMS от США. 15 сентября со ссылкой на источники в Белом доме газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Байдена может принять решение по поставкам этой осенью, однако сам Джо Байден пока ещё его не одобрил.

«Серьёзные выводы»

Перепалки и обмен мнениями на повышенных тонах, которые всё чаще происходят между представителями Запада и Украины, являются следствием непрофессиональной дипломатии Киева, отметил эксперт РИСИ Сергей Ермаков.

«Мы видим незрелую украинскую дипломатию. Ну а фактически это говорит, что положение у киевского режима чрезвычайно тяжёлое: неудачи на фронтах плюс завышенные ожидания, причём в общении с теми партнёрами, без которых киевский режим долго не продержится. Они постоянно ссорятся со своими партнёрами. Такая ситуация, очевидно, будет развиваться и дальше — вести себя по-другому в Киеве не могут. А такие ситуации вызывают раздражение на Западе, ведь это не какой-то единичный случай — это характерная черта украинского политического режима», — сказал эксперт в комментарии RT.

Бундестаг

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Киевский режим вызывает огромное раздражение по всем направлениям и явно переоценивает свою роль в глазах союзников, отметил Сергей Ермаков.

«Да, Запад, безусловно, рассматривает Киев как инструмент, но как инструмент своих интересов по ослаблению России. Как только ситуация позволит, в отношении Зеленского и его команды будут сделаны и вынесены на публику очень серьёзные выводы», — полагает эксперт.

Украина хочет получить оружие, которое, как она считает, в корне изменит неблагоприятную ситуацию на поле боя, добавил Ермаков.

«Очевидно, что сейчас таким оружием для них являются дальнобойные ракеты и реактивная артиллерия. Но Запад неохотно идёт на передачу такого вооружения, поскольку существует опасность эскалации конфликта и втягивания напрямую в конфликт стран НАТО. Они этого хотят избежать, именно с этим и связаны ограничения в поставках», — пояснил собеседник RT.

Эмоциональный ответ министра обороны ФРГ на назойливые домогательства представителя киевского режима о ракетах Taurus напоминает реакцию бывшего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, отметил в разговоре с RT эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

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«Ответ Писториуса схож с поведением Бена Уоллеса, экс-министра обороны Великобритании. Он тоже открыто высказывался по поводу несдержанности Украины, возмущаясь тем, что Киев не может даже благодарность выразить за то, что им уже поставили, — всё требуют и требуют новое оружие. Поэтому Писториус откровенно возмутился, что киевский режим постоянно акцентирует внимание на этих ракетах, элементарно не благодарит и не замечает, сколько всего им уже передали», — отметил эксперт.

И недовольство Писториуса — это далеко не единичный случай, подчеркнул Андрей Кошкин. Ранее, в июле, президент Зеленский уже получил отповедь от президента Болгарии Румена Радева, которого украинский лидер прямо во время публичной части переговоров подверг критике за отказ снабжать Киев оружием, напомнил политолог.

Что же касается Германии, то Вашингтон полностью подавил политическую волю канцлера Олафа Шольца и его соратников, однако, судя по Писториусу, у некоторых из них ещё остались осколки чувства собственного достоинства, полагает эксперт.

«Представители Киева считают, что раз Вашингтон давит на Германию, то и Украине можно так себя вести. Но на деле у Запада заканчиваются ресурсы, и реакция на замечания со стороны Украины становится всё более жёсткой. Можно сказать, что в результате провала контрнаступления и накопившейся усталости раздражение Киевом всё чаще проявляется в высказываниях западных политиков разного уровня», — сказал собеседник RT.

Но Киев этого не замечает — он озабочен получением от Германии и США дальнобойных ракет, так как делает ставку на удары вглубь позиций ВС РФ в Крыму и в новых российских регионах, пояснил Кошкин.

«Однако танки, поставленные Западом, уже сгорели и не смогли изменить соотношение сил на поле боя в сторону Украины. Теперь они ждут истребители, но уже непонятно, дождутся ли. Поэтому сейчас они требуют дальнобойные ракеты и хотят их как можно больше. На это делают ставку военные начальники и политические лидеры киевского режима, однако для них она не сыграет точно так же, как и все предшествующие надежды на супероружие, которое принесло бы им победу», — заключил политолог.