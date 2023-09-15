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Писториус разозлился на Кличко, повысившего голос в разговоре о ракетах Taurus

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Министр обороны ФРГ Борис Писториус эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить украинской стороне дальнобойные ракеты Taurus. Его выступление транслировал телеканал Phoenix.
Писториус разозлился на Кличко, повысившего голос в разговоре о ракетах Taurus
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Кличко на ломаном немецком языке заявил о необходимости поставить ракеты Украине и назвал ошибкой то, что многие политики опасаются дальнейшей эскалации конфликта.

«К чему это постоянное подчёркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?» — эмоционально высказался Писториус.

При этом он не исключил, что германское правительство может принять решение о поставке ВСУ ракет Taurus через несколько недель.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок отправку ВСУ ракет Taurus, и сказал, что Киев сделает всё возможное для ускорения таких поставок.

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