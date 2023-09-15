Писториус разозлился на Кличко, повысившего голос в разговоре о ракетах Taurus

Министр обороны ФРГ Борис Писториус эмоционально отреагировал на просьбу мэра Киева Виталия Кличко поставить украинской стороне дальнобойные ракеты Taurus. Его выступление транслировал телеканал Phoenix.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что Кличко на ломаном немецком языке заявил о необходимости поставить ракеты Украине и назвал ошибкой то, что многие политики опасаются дальнейшей эскалации конфликта.

«К чему это постоянное подчёркивание этого маленького аспекта, в котором у нас нет стопроцентного консенсуса?» — эмоционально высказался Писториус.

При этом он не исключил, что германское правительство может принять решение о поставке ВСУ ракет Taurus через несколько недель.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок отправку ВСУ ракет Taurus, и сказал, что Киев сделает всё возможное для ускорения таких поставок.