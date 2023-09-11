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Кулеба: Киев готов сделать всё для ускорения передачи ВСУ ракет Taurus

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок отправку ВСУ немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus, и заявил, что Киев сделает всё возможное для ускорения таких поставок.
Кулеба: Киев готов сделать всё для ускорения передачи ВСУ ракет Taurus
  • Gettyimages.ru

«Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии», — сказал Кулеба. Его слова приводятся на сайте МИД Украины.

Министр также добавил, что на текущий момент вопрос остался открытым. Кроме того, он отметил необходимость усиления противовоздушной обороны страны.

Ранее Бербок заявила, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего действия Taurus сопряжены с трудностями.

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