МО ФРГ допустило возможность поставки ВСУ ракет Taurus через несколько недель
- AP
Об этом Писториус сказал в ходе конференции, посвящённой Вестфальскому миру.
«И если ещё пройдёт одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть», — цитирует его РИА Новости.
Писториус также призвал с пониманием относиться к этому вопросу, «даже если нашим украинским друзьям это с трудом даётся».
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не стала гарантировать скорые поставки ракет Taurus ВСУ.