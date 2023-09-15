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МО ФРГ допустило возможность поставки ВСУ ракет Taurus через несколько недель

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Глава Минобороны Германии Борис Писториус не исключил, что германское правительство может принять решение о поставке Вооружённым силам Украины дальнобойных ракет Taurus через несколько недель.
МО ФРГ допустило возможность поставки ВСУ ракет Taurus через несколько недель
  • AP

Об этом Писториус сказал в ходе конференции, посвящённой Вестфальскому миру.

«И если ещё пройдёт одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть», — цитирует его РИА Новости.

Писториус также призвал с пониманием относиться к этому вопросу, «даже если нашим украинским друзьям это с трудом даётся».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не стала гарантировать скорые поставки ракет Taurus ВСУ.

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