МО ФРГ допустило возможность поставки ВСУ ракет Taurus через несколько недель

Глава Минобороны Германии Борис Писториус не исключил, что германское правительство может принять решение о поставке Вооружённым силам Украины дальнобойных ракет Taurus через несколько недель.

Об этом Писториус сказал в ходе конференции, посвящённой Вестфальскому миру.

«И если ещё пройдёт одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть», — цитирует его РИА Новости.

Писториус также призвал с пониманием относиться к этому вопросу, «даже если нашим украинским друзьям это с трудом даётся».

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не стала гарантировать скорые поставки ракет Taurus ВСУ.