Кулеба: ФРГ поставит Украине Taurus, несмотря на отказ Бербок пообещать это
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Бербок ранее ответила журналистам, что недостаточно «просто обещать» — все вопросы надо тщательно прояснить.
«Вы спросили, дала ли Анналена мне надежду по поводу Taurus. Нет, я бы не сказал, что Анналена вышла за пределы официальной позиции германского правительства. Но вы сделаете это в любом случае, это только вопрос времени», — цитирует Кулебу ТАСС.
Ранее Бербок заявила, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего действия Taurus сопряжены с трудностями.
Также газета Bild сообщила, что правительство Германии пока не готово передать Украине ракеты Taurus.