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Кулеба: ФРГ поставит Украине Taurus, несмотря на отказ Бербок пообещать это

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Германия поставит Украине ракеты Taurus, несмотря на то что глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не может обещать этого, убеждён её украинский коллега Дмитрий Кулеба.
Кулеба: ФРГ поставит Украине Taurus, несмотря на отказ Бербок пообещать это
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Бербок ранее ответила журналистам, что недостаточно «просто обещать» — все вопросы надо тщательно прояснить.

«Вы спросили, дала ли Анналена мне надежду по поводу Taurus. Нет, я бы не сказал, что Анналена вышла за пределы официальной позиции германского правительства. Но вы сделаете это в любом случае, это только вопрос времени», — цитирует Кулебу ТАСС.

Ранее Бербок заявила, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего действия Taurus сопряжены с трудностями.

Также газета Bild сообщила, что правительство Германии пока не готово передать Украине ракеты Taurus.

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