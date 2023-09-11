Кулеба: ФРГ поставит Украине Taurus, несмотря на отказ Бербок пообещать это

Германия поставит Украине ракеты Taurus, несмотря на то что глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не может обещать этого, убеждён её украинский коллега Дмитрий Кулеба.

Бербок ранее ответила журналистам, что недостаточно «просто обещать» — все вопросы надо тщательно прояснить.

«Вы спросили, дала ли Анналена мне надежду по поводу Taurus. Нет, я бы не сказал, что Анналена вышла за пределы официальной позиции германского правительства. Но вы сделаете это в любом случае, это только вопрос времени», — цитирует Кулебу ТАСС.

Ранее Бербок заявила, что поставки Киеву крылатых ракет дальнего действия Taurus сопряжены с трудностями.

Также газета Bild сообщила, что правительство Германии пока не готово передать Украине ракеты Taurus.