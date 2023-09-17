За рамками возможностей: почему в НАТО выразили обеспокоенность оружейными запросами Украины

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что объёмы запрашиваемой Украиной военной помощи превышают производственные возможности, которыми располагают страны альянса. По его словам, удовлетворение потребностей Киева осложняется тем, что государствам — членам блока необходимо учитывать собственные риски для безопасности при определении объёмов помощи. С точки зрения военных политологов, представители Североатлантического альянса в очередной раз дают понять, что Запад не сможет бесконечно снабжать ВСУ вооружением, несмотря на соответствующие ожидания киевского режима.

Объёмы военной помощи, которые запрашивает Украина, превышают производственные возможности стран Североатлантического альянса, заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

«Объём вооружений и боеприпасов, которые требуются Украине, огромен... Масштаб и объём того, что используется, выходят за рамки наших производственных мощностей», — сказал Бауэр на полях ежегодной конференции начальников генштабов стран НАТО в Осло.

Он добавил, что удовлетворять потребности Киева сложно также из-за того, что странам альянса необходимо учитывать собственные национальные и региональные риски для безопасности при определении объёмов помощи.

Кроме того, Бауэр указал на то, что в НАТО отсутствует баланс между объёмами поставок военной помощи Украине и новыми военными заказами. Он посетовал, что «производственные мощности не поспевают, сроки поставок сдвигаются на более поздние даты, а цены на оборудование и боеприпасы стремительно растут».

«На данный момент мы платим всё больше абсолютно за одно и то же... и это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличение расходов на оборону действительно приводит к большей безопасности, — констатировал военачальник. — Наши либеральные экономики не приспособлены к такой расстановке приоритетов, в которой мы сейчас так отчаянно нуждаемся».

Острый дефицит

Западные политики уже неоднократно предупреждали, что для поддержания боеготовности ВСУ требуется такое количество оружия и военной техники, что арсеналы стран ЕС истощаются, а на их восстановление могут потребоваться годы.

Западное оружие для Украины

AP

© Mauricio Campino/U.S. Air Force

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и в мае этого года, и минувшим летом сетовал, что военная промышленность стран союза не справляется с удовлетворением возросших потребностей Киева в вооружении и боеприпасах.

«Честно говоря, сегодня нашей оборонной промышленности не хватает критической массы и реакционной способности, и длительные сроки производственных циклов ограничивают нашу способность наращивать объёмы производства», — писал Боррель в своём блоге на сайте дипслужбы ЕС.

В свою очередь, бывший премьер Словакии и лидер партии «Голос — социальная демократия» Петер Пеллегрини в июне признал, что военная помощь Киеву опустошила европейские арсеналы.

«Опустошены склады по всей Европе, все армии будут восполнять запасы. Это работа на пять — десять лет», — приводит его слова ТАСС.

Пеллегрини добавил, что Словакия более не сможет оказывать значительную военную помощь Украине из-за недостатка ресурсов.

В то же время Киев не перестаёт жаловаться на нехватку оружия, что якобы не позволяет ВСУ добиться успеха в зоне спецоперации. Так, в июне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что до тех пор, пока конфликт не закончен, оружия всё равно будет недостаточно, сколько бы его ни поставили западные страны.

Также по теме «Характерная черта»: почему министр обороны ФРГ резко ответил на требование поставить Киеву ракеты Taurus Глава Минобороны Германии Борис Писториус в резкой форме отреагировал на требование мэра Киева Виталия Кличко поставить Украине ракеты...

«Когда мы победим, я скажу: оружия было достаточно. А до этого момента всегда мне будет всего недостаточно, сколько ни дали бы, будет недостаточно, потому что если нет победы, значит, помощи было недостаточно», — приводит его слова РИА Новости.

В августе глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия испытывает постоянную нехватку оружия, снарядов и артиллерии, поэтому Киеву будет крайне тяжело без помощи западных партнёров. Он добавил, что киевские власти разными путями пытаются получить от Запада дальнобойное оружие.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что так называемое украинское контрнаступление не достигло успехов ни на одном из участков. А министр обороны РФ Сергей Шойгу подчёркивал, что это связано с грамотной обороной, умелой организацией системы огня, профессионализмом и выдержкой российских военных.

«Не могут обеспечить победу»

С точки зрения аналитиков, посыл председателя военного комитета НАТО адресован не только правительствам стран альянса, но и режиму в Киеве, который ожидает бессрочной поддержки от Запада.

«Это уже 101-е предупреждение Украине со стороны альянса о том, что снабжать их оружием до бесконечности не получится. Об этом всё громче и громче говорят как в НАТО, так и в ЕС, и даже в США. Ничего нового здесь нет. Но Киев, естественно, пропустит всё это мимо ушей и будет продолжать трясти блок, требуя ещё больше оружия и денег», — отметил военный политолог Иван Коновалов.

Западные снаряды для Украины

AP

© Alex Brandon

Кроме того, как напомнил собеседник RT, НАТО не является монолитным организмом, в него входят государства с разным уровнем промышленного развития.

«Западные ВПК прежде всего работают по контрактам, которые они готовы исполнять. Они не хотят работать в угоду киевскому режиму. Им нужен твёрдый контракт со стороны своего правительства, который обеспечен государственными гарантиями», — пояснил специалист.

Со своей стороны, военный обозреватель Александр Хроленко в комментарии RT отметил, что НАТО не справляется с потребностями современного полномасштабного конфликта. После развала СССР и формального окончания холодной войны западные страны повсеместно сокращали объёмы оборонного производства, вкладывая средства в сервисную экономику, констатировал эксперт.

«В НАТО давно ушли от объёмов военного производства времён холодной войны, перестали производить большое количество снарядов и других боеприпасов. Взять, например, оперативно-тактические ракеты, которые выпрашивает Киев. У США их чуть более 2 тыс. единиц, многие из которых практически выработали свой срок на хранении. Достаточно архаичное вооружение, и, естественно, оно никому никакой победы не гарантирует. Но даже это количество американцы берегут для себя, так как произвести столько же уже нет возможности», — пояснил Хроленко.

Это касается и других видов вооружений и военной техники, считает аналитик. ВПК Европы просто не способен удовлетворить потребности своих армий и одновременно бесперебойно снабжать Украину, подчеркнул эксперт.

Также по теме Американский ревизор: Пентагон направил в Киев инспектора для контроля за использованием помощи США Старший представитель управления генерального инспектора Пентагона по Украине прибыл в Киев, говорится в пресс-релизе, размещённом на...

«Их желания далеки от реальности. Уже понятно, что они не могут обеспечить победу на поле боя своими поставками. Им приходится выкупать запасы 155-мм снарядов у Израиля и Южной Кореи, но и они практически израсходованы. Не говоря уже о том, что старую советскую технику собирали по всем континентам, где только можно», — добавил военный обозреватель.

Он также заявил, что у стран Запада нет систематизированного военного производства и возможности быстро расширить возможности своего ВПК.

«Запад ничего не может противопоставить возможностям России, которая во много раз увеличила производство снарядов и техники за минувший год. Это всё абсолютно недостижимо ни для США, ни для других стран НАТО. Когда они сталкиваются с суровой реальностью, то не понимают, что делать дальше. Поэтому сейчас будут искать оправдания и говорить, что это украинцы неэффективно и расточительно расходуют уже поставленное им в огромных количествах оружие», — подытожил эксперт.