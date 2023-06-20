Боррель признал, что ЕС не хватает ресурсов для производства боеприпасов для Украины
- AP
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Об этом еврочиновник сказал в ходе пресс-конференции, на которой представили европейскую стратегию по экономической безопасности.
«Для того чтобы произвести то количество боеприпасов, в которых нуждается Украина, нам не хватает критически важных материалов», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что нехватка снарядов делает западные танки на Украине складским товаром.