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Боррель признал, что ЕС не хватает ресурсов для производства боеприпасов для Украины

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Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель признал, что ЕС не хватает критически важных ресурсов для производства необходимого количества боеприпасов для Вооружённых сил Украины.
Боррель признал, что ЕС не хватает ресурсов для производства боеприпасов для Украины
  • AP
  • © Fred Sierakowski

Об этом еврочиновник сказал в ходе пресс-конференции, на которой представили европейскую стратегию по экономической безопасности.

«Для того чтобы произвести то количество боеприпасов, в которых нуждается Украина, нам не хватает критически важных материалов», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что нехватка снарядов делает западные танки на Украине складским товаром.

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