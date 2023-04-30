Президент Чехии: нехватка снарядов делает западные танки на Украине складским товаром

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Главной проблемой армии Украины является нехватка снарядов, из-за чего западные танки становятся складским товаром, заявил президент Чехии Пётр Павел.
Президент Чехии: нехватка снарядов делает западные танки на Украине складским товаром
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Он отметил, что страны Запада поставляют Украине эффективную технику, но с минимальным количеством боеприпасов.

«По сути, это (танки. — RT) становится складским товаром. И в этом нет особого смысла», — приводит РИА Новости слова Павела.

Чешский лидер добавил, что нехватка боеприпасов сказывается на способности Украины провести контрнаступление.

В конце января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки Западом танков Украине не изменят ситуацию в пользу Киева.

Она напомнила, что любое западное вооружение, которое попадает на Украину, становится законной целью для российских вооружённых сил.

24 марта зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал законной целью для российской армии иностранных специалистов, которых Запад направляет на Украину вместе с вооружением.

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