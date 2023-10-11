На вторых ролях: почему ряд конгрессменов не хотят объединять помощь Украине и Израилю

Ряд республиканцев в палате представителей конгресса США скептически относятся к идее объединить запросы о выделении военной помощи Украине и Израилю. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на конгрессменов. Ранее в СМИ появилась информация, что Белый дом рассматривает такой вариант, чтобы преодолеть сопротивление республиканцев, которые выступают против военной поддержки киевского режима. Политологи считают, что администрации Байдена вряд ли удастся поставить в один ряд Украину и Израиль в вопросе выделения помощи.

Администрация Байдена не должна увязывать вопросы выделения военной помощи Израилю и Украине. Об этом заявили ряд представителей Республиканской партии в конгрессе США.

«Первое — предмет продолжающихся споров. Второе — острая необходимость, и прежде всего мы должны сосредоточиться на ней», — заявил телеканалу NBC News конгрессмен-республиканец Майкл Бёрджесс, имея в виду выделение помощи Украине и Израилю соответственно.

Такую точку зрения разделяет и конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая последовательно критиковала Белый дом за выделение многомиллиардной помощи киевскому режиму.

«Это два разных вопроса. Совсем не одно и то же. Наше правительство финансирует правительство Украины, финансирует опосредованную войну с Россией. У Израиля своё собственное правительство. Израиль защищается. Две разные вещи», — заявила она.

Тейлор Грин добавила, что выделение помощи Украине и Израилю «нельзя связывать друг с другом», и подчеркнула, что она «ни в коем случае» не будет «голосовать за финансирование Украины», если оно снова будет в том или ином виде представлено конгрессу.

«Израиль — совершенно отдельный вопрос», — повторила она.

Лазейка для Белого дома

Напомним, что в конце сентября республиканцам в палате представителей конгресса США удалось добиться исключения финансовой помощи Украине из проекта закона о финансировании федерального правительства страны.

Чтобы избежать остановки работы правительства (шатдауна), Джо Байден подписал документ. После этого он обрушился с критикой на республиканцев в конгрессе и заявил: «Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны США прервалась».

Заседание конгресса США

globallookpress.com

© Win McNamee - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Однако с началом нового конфликта между Израилем и палестинским движением ХАМАС эта проблема отошла на второй план.

Газета The Washington Post 9 октября со ссылкой на нескольких американских чиновников и конгрессменов сообщила, что Белый дом рассматривает возможность связать помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израиля. Источники сказали газете, что это якобы поможет преодолеть сопротивление группы республиканцев в палате представителей, которые выступают против новых траншей для Киева.

Издание отмечает, что некоторые конгрессмены выступали против помощи Киеву, но поддерживали её выделение Израилю.

Позднее Белый дом подтвердил, что намерен запросить у конгресса средства на помощь как Украине, так и Израилю.

«Мы считаем, что важны оба (пакета помощи. — RT)», — сказал координатор американской администрации по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

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Ранее в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден распорядился выделить Израилю дополнительную военную помощь в связи с ударами палестинской группировки ХАМАС из сектора Газа. При этом не уточнялось, какую именно помощь отправят Израилю и в каких размерах.

В соцсетях позднее появились фотографии документа от 7 октября, в котором говорится, что президент США Джо Байден якобы санкционировал выделение до $8 млрд для помощи Израилю. Однако впоследствии выяснилось, что изображение, которое активно распространяли в соцсетях, было отредактировано, а оригинальный документ — меморандум от 25 июля 2023 года о выделении помощи Украине в размере $400 млн.

При этом 8 октября Байден провёл беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и заверил его в полной поддержке со стороны США.

В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин распорядился направить в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. В неё входит ракетный крейсер USS Normandy, а также ракетные эсминцы USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney и USS Roosevelt.

Кроме того, по словам Остина, США приняли меры по увеличению количества лётных отрядов истребителей F-35, F-15, F-16 и A-10 в Ближневосточном регионе.

Помимо этого, он пообещал, что США будут оперативно предоставлять Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы. Министр отметил, что первая партия помощи в области безопасности прибудет в ближайшие дни.

«Неудобная позиция»

Опрошенные RT эксперты скептически отнеслись к потенциальному плану Белого дома увязать военную помощь Украине и содействие Израилю, чтобы преодолеть сопротивление республиканцев в конгрессе США.

«Я скептически отношусь к такому сценарию. Цель администрации Байдена понятна: они хотят пристегнуть уже увядающую, уходящую из актуальной повестки тему Украины к животрепещущей теме оказания Америкой военной помощи Израилю», — отметил в беседе с RT кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

Израильские танки на границе с Ливаном

AP

© Ariel Schalit

В политической системе США действительно достаточно распространён приём, когда в один большой законопроект закладывается дополнительная, более спорная статья расходов, за которую «через не хочу» потом приходится голосовать всем, чтобы принять весь документ, пояснил Павел Фельдман.

«В данном случае Израиль хотят сделать локомотивом, к которому предполагается прицепить оказание помощи Украине. Но вероятность этого крайне низкая, военно-промышленный комплекс США имеет свои пределы и возможности, равно как и бюджет. Бюджет Соединённых Штатов очень большой, но всё же не резиновый, и на сегодняшний момент оказание помощи двум своим союзникам на разных театрах военных действий — роскошь», — считает политолог.

Скорее всего, Белому дому придётся выбирать между Киевом и Тель-Авивом в ближайшее время, а для помощи Украине найти другой политический механизм, добавил Фельдман.

«Даже если удастся протащить Киев в качестве дополнительной статьи расходов, эти расходы будут максимально скромными по сравнению с военной помощью Израилю. Здесь для Украины может последовать совершенно неприятное открытие, поскольку они будут вынуждены понять, кого Запад действительно рассматривает в качестве своего союзника и опорного пункта, а кто в данном случае является очень второстепенным участником», — отметил эксперт.

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Как заявил RT сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, план Белого дома по увязке военной помощи Украине к Израилю является «импровизацией и полумерой» в отсутствие реальных решений.

«Это полумера, так как республиканцы всё равно будут следить за тем, сколько денег тратится на Израиль, а сколько на Украину. Разделения 50 на 50 в этом сценарии Киеву ожидать не стоит, так как Израиль для американских конгрессменов в приоритете. Израиль является самым близким союзником США на Ближнем Востоке, а в американских элитах существует двухпартийный консенсус по поводу того, как важен Израиль для США. Если придётся выбирать между Украиной и Израилем, выбор однозначно будет сделан в пользу последнего», — подчеркнул эксперт.

Администрация Байдена пытается усидеть на двух стульях, однако долго сохранять такое положение Вашингтону вряд ли удастся, считает Константин Блохин.

«Информационная повестка перешла от освещения Украины к Израилю — всё внимание направлено на него. Для американцев это неудобная ситуация, так как это ведёт к распылению сил. Если воевать на два фронта, то можно проиграть и там и там. Кроме того, никуда не делась проблема противостояния с Китаем из-за Тайваня. Это для США крайне неудобная геополитическая позиция», — заключил собеседник RT.