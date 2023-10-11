NBC: в конгрессе США выступили против объединения помощи Украине и Израилю
Об этом информирует NBC.
Так, член палаты представителей Майкл Берджесс заявил, что помощь для Израиля является сегодня «острой потребностью».
«Мы должны сделать что-то для Израиля сегодня, если сможем, или завтра», — сказал он.
При этом член палаты представителей Марджори Тейлор Грин отметила, что помощь Украине и Израилю является двумя отдельными вопросами.
«Их нельзя связывать друг с другом. Я не буду голосовать за финансирование Украины. Совершенно нет», — сказала Грин.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что эскалация в Израиле рискует «отвлечь» внимание международного сообщества от конфликта на Украине.
При этом помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России.