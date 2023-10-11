NBC: в конгрессе США выступили против объединения помощи Украине и Израилю

Республиканцы в Палате представителей конгресса США прохладно отнеслись к идее увязать военные транши Украине с поддержкой Израиля.

Об этом информирует NBC.

Так, член палаты представителей Майкл Берджесс заявил, что помощь для Израиля является сегодня «острой потребностью».

«Мы должны сделать что-то для Израиля сегодня, если сможем, или завтра», — сказал он.

При этом член палаты представителей Марджори Тейлор Грин отметила, что помощь Украине и Израилю является двумя отдельными вопросами.

«Их нельзя связывать друг с другом. Я не буду голосовать за финансирование Украины. Совершенно нет», — сказала Грин.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что эскалация в Израиле рискует «отвлечь» внимание международного сообщества от конфликта на Украине.

При этом помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России.