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Американский авианосец Gerald R. Ford прибыл в восточную часть Средиземного моря

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Американский авианосец Gerald R. Ford с ударной группой во вторник прибыл в восточную часть Средиземного моря на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.

Об этом, как пишет РИА Новости, заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

Как отмечается в сообщении ведомства, авианосная ударная группа авианосца ВМС США Gerald R. Ford прибыла в восточную часть Средиземного моря, чтобы сдержать любого игрока, «стремящегося обострить ситуацию или расширить ареал этой войны».

Как ранее сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на военный источник в США, Соединённые Штаты допускают отправку второго авианосца к побережью Израиля на фоне эскалации конфликта Тель-Авива с радикальным движением ХАМАС.

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