WSJ: США могут направить второй авианосец к побережью Израиля

Соединённые Штаты допускают отправку второго авианосца к побережью Израиля на фоне эскалации конфликта Тель-Авива с радикальным движением ХАМАС.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на военный источник в США.

Отмечается, что Пентагон может послать авианосец Dwight D. Eisenhower.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты направили авианосец Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с нападением на Израиль боевиков ХАМАС.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка американского авианосца в восточную часть Средиземного моря вызывает вопросы по поводу целей США.