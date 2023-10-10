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WSJ: США могут направить второй авианосец к побережью Израиля

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Соединённые Штаты допускают отправку второго авианосца к побережью Израиля на фоне эскалации конфликта Тель-Авива с радикальным движением ХАМАС.
WSJ: США могут направить второй авианосец к побережью Израиля
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на военный источник в США.

Отмечается, что Пентагон может послать авианосец Dwight D. Eisenhower.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты направили авианосец Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с нападением на Израиль боевиков ХАМАС.

В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка американского авианосца в восточную часть Средиземного моря вызывает вопросы по поводу целей США.

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