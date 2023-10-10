WSJ: США могут направить второй авианосец к побережью Израиля
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Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на военный источник в США.
Отмечается, что Пентагон может послать авианосец Dwight D. Eisenhower.
Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты направили авианосец Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с нападением на Израиль боевиков ХАМАС.
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отправка американского авианосца в восточную часть Средиземного моря вызывает вопросы по поводу целей США.