Новые удары по объектам в секторе Газа и переход к наступлению: как развивается палестино-израильский конфликт

Израильские военные сообщили о продолжении ударов по объектам ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, за ночь поражено 80 целей, среди которых два отделения банков, которые, по сведениям израильской армии, использовались ХАМАС, а также места производства и хранения оружия. По данным израильских СМИ, с начала текущей эскалации конфликта погибли как минимум 1,2 тыс. человек. Минздрав Палестины, в свою очередь, заявил о 950 погибших.

Израильские военные за ночь нанесли удары более чем по 80 объектам ХАМАС в секторе Газа, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Сообщается, что среди поражённых целей — два отделения банков, которые, по данным израильской армии, использовались ХАМАС, подземный тоннель и два оперативных командных центра ХАМАС.

Наряду с этим удары нанесены по площадкам, используемым для подготовки бойцов, а также по местам производства и хранения оружия. Кроме того, на одном из поражённых объектов находился штаб командира северной бригады ХАМАС.

В ещё одном сообщении ЦАХАЛ говорится, что израильские военные поразили системы, которые применялись ХАМАС для обнаружения самолётов над сектором Газа.

Кроме того, радио Kan сообщило со ссылкой на представителя израильских военных, что в ЦАХАЛ насчитали около 1 тыс. тел боевиков ХАМАС. По данным израильских военных, нападавшие «планировали оккупацию, а не нападение».

Министр обороны Израиля Йоав Галант между тем заявил, что израильская армия переходит к полномасштабному наступлению. Об этом сообщает издание «Гаарец». Как следует из сообщения, Галант дал военнослужащим распоряжение снять все ограничения в борьбе с ХАМАС.

Ранее власти Израиля заявили о начале блокады сектора Газа. Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук в эфире RT отметил, что израильская сторона должна помнить об ответственности в соответствии с международным правом.

Он напомнил, что потребности сектора в электроэнергии, воде и топливе сильно зависят от еврейского государства.

«Обеспечение потребностей этих граждан [Газы] является моральным и юридическим обязательством Израиля. Мы не свободны и не можем свободно управлять нашими делами. Всё, что мы хотим, — это быть свободными. Всё, что мы хотим, — быть независимыми», — сказал Марзук.

Текущее обострение в регионе началось утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции в качестве ответа на убийства мусульман и осквернение мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По Израилю была нанесена серия ударов.

Впоследствии Израиль объявил о собственной контртеррористической операции под названием «Железные мечи». Кроме того, 8 октября в Израиле был введён в действие пункт основного закона, означающий официальное объявление войны.

По данным израильских СМИ, в ходе текущего обострения конфликта в Израиле погибли 1,2 тыс. человек. Ещё около 3 тыс. ранены, примерно 150 человек взяты в заложники бойцами ХАМАС. В свою очередь, Минздрав Палестины сообщил о 950 погибших и более 5 тыс. раненых.

«Глубокая обеспокоенность эскалацией»

Вечером 10 октября в Кремле сообщили, что президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом резко обострившуюся обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.

«Выражена глубокая обеспокоенность продолжающейся эскалацией насилия, катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам встречи.

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В ходе разговора также подчёркнута необходимость незамедлительно прекратить огонь и возобновить переговорный процесс. Путин и Эрдоган выразили обоюдную готовность активно содействовать этому.

«Подчёркнуто, что долгосрочное мирное урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утверждённой Советом Безопасности ООН «двугосударственной» формулы, предусматривающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме», — заявили в пресс-службе Кремля.

Днём ранее Путин назвал текущее обострение на Ближнем Востоке ярким примером провала политики США в регионе. Во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани в Москве 10 октября российский лидер отметил, что Вашингтон пытался монополизировать урегулирование, не прибегая к поиску компромиссов, приемлемых для обеих сторон.

Путин подчеркнул, что США, напротив, «выдвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, а также оказывали давление на обе стороны» конфликта.

«Но каждый раз без учёта коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства», — заключил президент.