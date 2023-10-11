Армия Израиля нанесла удары по штабу командира северной бригады ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля нанесла удары по штабу командира северной бригады ХАМАС и по отделениям банков, которые использует палестинское движение.

«За ночь истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум отделениям банков, используемых ХАМАС для финансирования терроризма», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на одной из баз, по которой были нанесены удары, находился штаб командира северной бригады ХАМАС.

Кроме того, армия Израиля нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.