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Армия Израиля нанесла удары по штабу командира северной бригады ХАМАС в Газе

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Армия обороны Израиля нанесла удары по штабу командира северной бригады ХАМАС и по отделениям банков, которые использует палестинское движение.
Армия Израиля нанесла удары по штабу командира северной бригады ХАМАС в Газе
  • AP
  • © Fatima Shbair

«За ночь истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по более 80 целям в Бейт-Хануне в секторе Газа, в том числе по двум отделениям банков, используемых ХАМАС для финансирования терроризма», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на одной из баз, по которой были нанесены удары, находился штаб командира северной бригады ХАМАС.

Кроме того, армия Израиля нанесла удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

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