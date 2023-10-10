«Пытались монополизировать урегулирование»: Путин назвал обострение на Ближнем Востоке провалом политики США в регионе

Резкое обострение конфликта на Ближнем Востоке является ярким примером провала политики США в регионе, заявил Владимир Путин на переговорах с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани в Москве. По словам российского лидера, Вашингтон пытался монополизировать процесс урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, исходя из своих собственных представлений и не учитывая интересы палестинского народа.

Владимир Путин высказался о необходимости создания суверенного палестинского государства. Об этом президент заявил во время встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани в Москве 10 октября.

Российский лидер отметил, что переговоры с Судани происходят на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке.

«Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединённых Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон», — сказал Путин.

Как подчеркнул президент, США, напротив, «выдвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, а также оказывали давление на обе стороны» конфликта.

«Но каждый раз — без учёта коренных интересов палестинского народа, имея в виду прежде всего необходимость реализации решения Совета Безопасности ООН о создании независимого, суверенного палестинского государства», — сказал Путин.

Путин заявил о необходимости решить вопрос с созданием суверенной Палестины

Напомним, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции в качестве ответа на убийства мусульман и осквернение мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Впоследствии Израиль объявил о собственной контртеррористической операции под названием «Железные мечи». Кроме того, 8 октября в Израиле был введён в действие пункт основного закона, означающий официальное объявление войны.

По данным израильской стороны, в результате эскалации конфликта погибли более 1 тыс. человек, ещё 3,4 тыс. ранены. Минздрав Палестины, в свою очередь, сообщал о более чем 800 погибших и 4,2 тыс. пострадавших.

Российское посольство в Израиле подтвердило гибель четырёх граждан РФ.

Ранее об эскалации палестино-израильского конфликта высказался глава МИД России Сергей Лавров. В ходе прошедшей 9 октября совместной пресс-конференции с генеральным секретарём Лиги арабских государств Ахмедом Абуль Гейтом российский министр отметил, что Лига и Российская Федерация «практически в унисон» призвали к немедленному прекращению любых боевых действий и к переходу к переговорам.

«Осуждаем насилие в любых формах и проявлениях. Призываем всех твёрдо выступить за прекращение любых боевых действий. Понятно, что мы услышали соответствующие заявления наших западных коллег, осуждающих атаку против Израиля. Рассчитываем, что они тоже будут призывать к остановке боевых действий, но их позиция вызывает серьёзные вопросы», — сказал Лавров.

Он обратил внимание на то, что «западники» призывают к немедленному прекращению атак с заявлением, что «Израиль должен победить и уничтожить террористов». По словам Лаврова, в истории этого конфликта неоднократно происходили срывы, после которых ситуация успокаивалась, но необходимые усилия для устранения нестабильности на Ближнем Востоке не предпринимались.

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«Имею в виду урегулирование палестинской проблемы на основе двугосударственной формулы в соответствии с решениями СБ ООН, договорённостями сторон в Осло и Мадриде, а также с Арабской мирной инициативой. Все эти договорённости, решения предусматривают создание палестинского государства, которое будет бок о бок с Израилем жить в мире, безопасности и сотрудничестве», — сказал Лавров.

Министр подтвердил заинтересованность российской стороны в обеспечении безопасности Палестины и Израиля. Лавров подчеркнул, что в Израиле проживает большое число россиян, Москва озабочена их судьбой и будет готова провести эвакуацию в случае необходимости.

В то же время глава МИД РФ заявил, что российская сторона не может согласиться с утверждением, что безопасность в регионе нужно обеспечивать исключительно борьбой с экстремизмом и терроризмом.

«Это подрывает решение ООН о создании палестинского государства», — подытожил Лавров.